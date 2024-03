Un nou mètode per avaluar la IA en traducció

La majoria de les empreses de traducció i serveis lingüístics analitzen la qualitat de les eines d'IA de manera semblant: per mitjà de mètriques automàtiques. En el seu darrer estudi, Assessing MT with measures of PE effort , publicat en obert, Oliver i Álvarez-Vidal van analitzar fins a quin punt aquests sistemes automàtics d'avaluació portaven a triar eines que realment facilitessin el treball posterior dels traductors humans. Per a això, van mesurar l'anomenat esforç de postedició, calculant el temps, les pauses i les tecles que fa servir el traductor per saber amb detall la dificultat d'editar i corregir un text generat amb traducció automàtica.

"Hem conclòs que no hi ha una relació directa entre el que indiquen les mesures automàtiques d'avaluació de la qualitat i l'esforç de postedició", assenyala Antoni Oliver. "Així, vam entendre que era necessari afegir un altre pas en el sistema d'avaluació de la qualitat". D'aquesta manera, els investigadors proposen complementar el sistema d'avaluació automàtica amb un altre programa que permet avaluar l'esforç real de postedició. Així, l'empresa pot triar l'eina d'IA que realment millora l'eficiència del procés de traducció.

"Hem afegit un pas més: els traductors tradueixen una mostra de la traducció automàtica amb un programa especial desenvolupat per nosaltres. Aquest programa ens permet recollir una sèrie de dades i decidir si l'esforç dels traductors és menor que amb altres sistemes o no", explica Sergi Álvarez-Vidal. "Si és menor, significa que aquesta eina de traducció automàtica és vàlida per al flux de treball de l'empresa de traducció".

La IA, un reforç per als traductors humans

Els sistemes automàtics es fan servir àmpliament en el sector de la traducció, encara que els resultats finals sempre són revisats per persones. Durant el treball de postedició, els professionals humans accepten, modifiquen i corregeixen o, fins i tot, rebutgen del tot el resultat generat per la màquina. "En aquest punt és molt important reflexionar sobre qui és al centre d'aquesta tasca, el posteditor humà o el sistema d'intel·ligència artificial?", es pregunta Oliver. "Nosaltres estem convençuts que el protagonista és l'humà i que el sistema d'intel·ligència artificial ha d'estar al seu servei, i permetre-li ser més productiu i mantenir la qualitat final del producte".

D'acord amb els investigadors, la qualitat de la traducció automàtica afecta directament el treball dels traductors. Més esforç comporta més temps i dificultat de postedició, i això té dues conseqüències clares: augmenta el risc que el resultat final sigui de pitjor qualitat perquè el traductor no pot detectar tots els errors i augmenta el temps que el traductor passa posteditant, la qual cosa també comporta una pèrdua de diners. "La qualitat de la traducció automàtica és imprescindible perquè hi hagi un procés de postedició adequat", afegeix Oliver.

Estudis com el dels dos investigadors de la UOC també tenen una conseqüència indirecta important: millorar el coneixement sobre les eines de traducció automàtica per democratitzar-ne l'accés i aconseguir que el seu ús no afecti les condicions laborals dels traductors humans. "És molt important que el coneixement sobre aquestes tecnologies i l'accés a aquestes eines no recaiguin sobre uns quants especialistes i unes quantes empreses", conclou Álvarez-Vidal. "Les universitats en general, i la UOC molt especialment, estan fent un esforç important per incloure el coneixement sobre aquestes tecnologies en els seus estudis, tant de grau com de màster".