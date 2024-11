Avenços dins de l'aula

A l'aula també s'estan fent progressos que milloren tant la detecció precoç com l'evolució dels menors amb TDL. L'avaluació dinàmica és un d'aquests avenços. Igualada subratlla que, a diferència de les proves estandarditzades que ofereixen una foto estàtica del coneixement d'un contingut concret, aquesta metodologia permet avaluar la capacitat d'aprenentatge de l'infant de manera contínua, cosa que proporciona un diagnòstic funcional més precís.

La intervenció de la narrativa multimodal , desenvolupada pel mateix Alfonso Igualada juntament amb Júlia Florit-Pons i Pilar Prieto, del Grup d'Estudis de Prosòdia i Gestualitat (GrEP) de la Universitat Pompeu Fabra, ha mostrat resultats positius quan s'ha aplicat tant en l'àmbit de grup a l'aula com en suport individual per a canalla amb dificultats del llenguatge. Aquesta metodologia, creada en col·laboració amb professionals, és flexible i permet adaptar-se a diferents nivells de necessitat, segons explica el professor de la UOC. La intervenció també consta d'una avaluació dinàmica que mesura la tipologia d'ajudes que necessita la nena o el nen; això fa possible predir amb quina efectivitat millorarà.

La seva importància rau en el fet que l'habilitat d'explicar històries durant la infància és essencial per expressar-se en diferents contextos, com el social, l'acadèmic o el professional, i fins i tot en situacions legals, com en un judici. StoryTIC , la versió digital d'aquesta intervenció i una eina de transformació en la concepció de la qual participa la UOC, pot facilitar la seva posada en pràctica a les aules, la qual cosa és un desenvolupament prometedor en l'educació d'aquests menors. No obstant això, "encara hi ha reptes per integrar nens i nenes amb dificultats del llenguatge en entorns educatius comuns", adverteixen.

"La sensibilització i formació del professorat sobre els trastorns del llenguatge i com es presenten a l'aula des de la formació inicial és una necessitat prioritària", indica Norbury. Aquesta sensibilització permet adaptar el currículum i els estils de comunicació a les necessitats d'aquests alumnes. A més, segons l'experta, cal ampliar la consideració dels companys de classe com una font de suport important per a l'estudiantat amb TDL.