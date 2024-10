La Unió per la Mediterrània (UpM) , en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) , posen en marxa un projecte per impulsar la digitalització de l'ensenyament superior a la regió mediterrània. La iniciativa, que tindrà dos blocs de formació i una guia sobre la digitalització de l'ensenyament superior a la regió mediterrània, està adreçada a líders acadèmics, personal directiu i de gestió, professorat i personal de recerca de les institucions d'ensenyament superior de la regió.

La proposta neix per donar una resposta específica a les necessitats d'una regió, la mediterrània, que, tot i haver experimentat un creixement del nivell d'ús de la tecnologia en els darrers anys, s'enfronta a reptes específics: la població de molts països sovint no té prou accés a l'educació, especialment a les zones rurals; hi ha una bretxa de gènere en la matrícula i els assoliments educatius, i les aspiracions professionals limitades afecten l'ocupabilitat i les perspectives professionals de les persones. La digitalització de l'educació superior és una eina que pot ajudar a resoldre alguns d'aquests reptes específics.

L'equip docent del programa està liderat per Lourdes Guàrdia, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Segons Guàrdia, "un procés de transformació digital va més enllà de l'adopció de noves tecnologies, implica una revisió integral de la cultura, els processos i els fluxos de treball d'una institució. Necessitem grups d'interès plenament compromesos, processos centrats en l'estudiant i una comunicació eficaç i contínua".

Des de la Secretaria de la UpM, Joan Borrell, secretari general adjunt d'Educació Superior i Recerca, subratlla que "el paper de les institucions d'ensenyament superior és crucial per formar professionals que puguin garantir una transició digital inclusiva. La Unió per la Mediterrània vol oferir espais de formació i plataformes de diàleg que permetin a les universitats compartir coneixements sobre l'impacte en l'educació de tecnologies que s'estan desenvolupant molt ràpid, de manera que puguem reduir la bretxa digital que encara existeix tant entre països com entre territoris i grups socials d'un mateix país".

El primer dels dos blocs formatius tindrà lloc els dies 4 i 5 de novembre , té una durada de 6,5 hores en total i s'impartirà en format seminari web per facilitar-ne el seguiment. Porta per títol "Liderar la transformació digital a l'educació superior: models, lideratge i garantia de qualitat". Se centrarà en la transformació digital en l'àmbit institucional en el context de l'educació superior, explorant models, tipus de lideratges i sistemes de garantia de la qualitat, i està dissenyat per a líders acadèmics, directius i professorat.

Els dies 2 i 3 de desembre tindrà lloc la segona part de la formació, titulada "Dissenyar un aprenentatge digital inclusiu i de qualitat: tendències, eines i competències per a l'educació superior", adreçada al personal docent i de recerca de les institucions, i focalitzada en el disseny instruccional basat en la tecnologia.

No és la primera vegada que la UOC acompanya organismes, ministeris i institucions d'educació superior en la seva transformació digital . Segons Pastora Martínez Samper, comissionada de la rectora per l'acció internacional i docent del programa, "la cooperació entre institucions, la creació de capacitats i les estratègies comunes són essencials per a l'èxit de la digitalització de les institucions i dels sistemes d'educació superior. Aquest projecte n'és la prova".

Sobre la UpM

La Unió per la Mediterrània (UpM) és una organització intergovernamental que agrupa 43 països per enfortir la cooperació i el diàleg regionals a través de projectes i iniciatives concrets que aborden el desenvolupament, l'estabilitat i la integració inclusius i sostenibles a l'espai euromediterrani. Com a continuació directa del Procés de Barcelona, la posada en marxa de la UpM l'any 2008 va ser el reflex del compromís polític compartit dels seus estats membres per millorar el Partenariat Euromediterrani.