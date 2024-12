Les falsificacions i la logística global: el doble repte de Nadal

Desafiaments per a les marques i els consumidors

Les marques de luxe s'enfronten a reptes significatius per garantir la traçabilitat dels seus productes i mantenir la confiança dels seus clients. "Les estratègies de màrqueting han evolucionat per destacar aspectes com la qualitat, l'artesania o la tradició de la marca, elements que són difícils de copiar", explica Soler, investigadora del grup DigiBiz. Això, combinat amb edicions limitades i programes de fidelització exclusius, busca frenar l'atractiu de les falsificacions.

D'altra banda, Castillo subratlla l'impacte econòmic que aquest fenomen té en les marques. "Cada falsificació no solament representa una pèrdua econòmica, sinó també un risc reputacional. Quan els consumidors compren falsificacions de baixa qualitat, poden associar aquesta experiència amb la marca original, malgrat no ser-ne responsables", adverteix l'investigador del grup URBANLOG.

Els consumidors, per la seva banda, es troben atrapats entre les seves aspiracions i la realitat econòmica. L'informe de l'EUIPO revela que un 50% dels joves considera acceptable adquirir productes falsificats si el preu dels originals és percebut com a excessivament alt. Aquesta percepció es veu amplificada en períodes com Nadal, en què la pressió per fer regals pot eclipsar els valors ètics.

Solucions per a un problema global

Amb el Nadal a tocar, aquest fenomen posa de manifest la necessitat d'un equilibri entre el consum responsable, la innovació empresarial i una logística robusta per protegir el comerç legítim. Per combatre l'augment de les falsificacions, Castillo insisteix que és essencial un enfocament integral: "No podem dependre únicament de la tecnologia; també cal educar els consumidors i conscienciar-los sobre les conseqüències de les falsificacions." Castillo defensa una regulació internacional més estricta. "Les falsificacions són un problema global, però molts països tenen lleis febles o insuficients per combatre-les. És urgent una coordinació internacional més estreta per frenar aquest fenomen, especialment en el comerç en línia", conclou.