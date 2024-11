Nadal i tecnologia: quins gadgets tecnològics seran tendència?

Regalar tecnologia és una de les opcions més escollides per encertar-la per Nadal. Els gadgets tecnològics, els videojocs, les videoconsoles i altres acostumen a formar part de la llista de regals desitjats per familiars i amics. Les novetats en el sector se succeeixen a gran velocitat, en un ecosistema que no deixa de llançar nous productes en constant evolució i renovació, i que obre vetes de mercat fins ara poc explorades. Les pròximes festivitats seran la prova per comprovar si els últims llançaments i innovacions poden atraure consumidors i ser un èxit de vendes.

"Perquè un nou producte tecnològic es popularitzi, la seva arrencada en el mercat depèn del que els experts coneixen com a killer app, és a dir, depèn de si els potencials consumidors troben una aplicació o un ús que els porti a comprar el dispositiu", explica el professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC César Córcoles . En aquest sentit, i després d'analitzar les tendències de mercat als Estats Units, l'expert apunta al fet que un dels gadgets que poden despertar interès aquest Nadal són els anells intel·ligents, o smart rings, entre d'altres.

La cura de la salut en els gadgets tecnològics

Aquests anells parteixen amb l'avantatge que les seves funcionalitats són per tenir cura de la salut, un aspecte que habitualment desperta interès en la població. "La seva utilitat principal és monitorar el son, l'activitat cardíaca i altres indicadors de salut. Per a molts, el fet que estigui en el dit implica un millor contacte amb la pell i una millor manera de fer el seguiment d'aquests indicadors que els rellotges intel·ligents que hem estat utilitzant fins ara", explica Córcoles. "Als Estats Units el principal comercialitzador ha estat Oura, que té una distribució molt escassa a Espanya. I ara entra en el mercat Samsung, amb el seu Galaxy Ring", apunta. Segons un informe de Global Market Insights , el mercat d'anells intel·ligents es va valorar en 210 milions de dòlars el 2023 i es preveu que registri una taxa de creixement anual composta (CAGR) superior al 24,1 % entre el 2024 i el 2032.

Un altre competidor inesperat en l'àmbit de la cura de la salut són les ulleres de realitat virtual i augmentada. Després que companyies com Google o Microsoft llancessin les seves Google Glass i HoloLens, respectivament, ha nascut una nova generació de dispositius que, de moment, sembla que lidera Meta, l'empresa matriu de Facebook. La companyia va comprar Oculus fa una dècada i va aprofitar la seva tecnologia no tan sols per rellançar el producte amb el nom de Meta Quest i unes característiques cada vegada més potents, sinó per diversificar cap a dispositius menys voluminosos, com les Ray-Ban Meta. Dos productes diferents, ja que les Meta Quest són ulleres preparades per a la realitat virtual, mentre que les Ray-Ban Meta, a través de la seva càmera i la connexió amb el mòbil, donen accés a funcionalitats d'intel·ligència artificial (IA) amb una interfície més còmoda. Dispositius que, en el cas de les Meta Quest, comencen a enlairar-se en part per l'embranzida que va suposar el llançament de les Apple Vision Pro el 2023. Es calcula que el 2023 es van vendre aproximadament deu milions d'aquesta mena de dispositius arreu del món.

"Als Estats Units i el Canadà, un dels principals serveis que han portat a la compra i l'ús de les Meta Quest és Supernatural, una aplicació de fitnes virtual que, de moment, no està disponible a Europa", adverteix el professor de la UOC. Aquesta seria una possible killer app per integrar aquests dispositius en la vida dels ciutadans amb la cura de la salut com a ganxo, la qual cosa ajudaria a enderrocar les barreres que fins ara ha trobat aquest gadget. "Pel que fa a Supernatural i aplicacions similars, es tracta de tenir disponible a casa i a qualsevol hora un monitor o monitora que guiï la nostra activitat física, i amb elements de gamificació per intentar mantenir una certa continuïtat en la nostra activitat", relata Córcoles, també investigador del grup de recerca TEKING de la UOC.

Part de l'estratègia d'apostar per la salut és la d'arribar a un públic més ampli i demostrar que el producte serveix per a molt més que per gaudir de videojocs o fer millors vídeos per a les xarxes socials. "Tant en el cas dels anells com en el de les aplicacions de fitnes de realitat virtual, es dirigeixen al segment de població de renda mitjana-alta amb interès per quantificar com n'és, de saludable, la seva vida, en el primer cas, i per fer activitat física, en el segon", destaca l'expert. "És d'esperar que l'any que ve veurem més ulleres que integrin càmera, micròfons i altaveus amb assistents de veu més o menys intel·ligents i integrats amb el mòbil que ens donin funcionalitats com ara reconeixement de llocs, traducció de textos quan estem de viatge a l'estranger i similars, i que siguin el següent wearable d'èxit", anticipa.

Videojocs: consoles físiques o jocs al núvol?

Els videojocs acostumen a ser una de les estrelles per regalar per Nadal. Tanmateix, el sector el 2024 és molt diferent del d'abans de la pandèmia. "La competició interessant serà entre consoles físiques, PlayStation i Xbox, i serveis en línia com Xbox Cloud Gaming, que ens haurien de poder portar el videojoc a qualsevol situació en la qual disposem d'una bona connectivitat", explica, encara que puntualitza que "una cosa que ha llastrat aquest tipus de serveis és que als Estats Units, que és el seu principal mercat occidental, tenen, en general, molt pitjor connectivitat que la que tenim a Espanya, i això n'ha perjudicat l'arrencada allà, de manera que ha condicionat molt el mercat".

D'altra banda, el sector sembla apostar de nou per consoles portàtils. Potser Nintendo va obrir la veda amb la Switch, un híbrid entre les videoconsoles tradicionals per a la llar i els dispositius pensats per utilitzar fora de casa. El 2022, la plataforma Steam, coneguda per distribuir videojocs en línia, es va endinsar en el món del maquinari amb la Steam Deck, una consola portàtil molt similar en aspecte a la Nintendo Switch. "La Steam Deck continua tenint un alt impacte, cosa que ha animat el fet que hagin anat sorgint competidors gràcies a Asus, Lenovo i Logitech, que, de moment, no acaben de competir en igualtat de condicions, però fan que s'animi el mercat", destaca.

L'impacte de la IA en el maquinari

En paral·lel, el vertiginós desenvolupament de la intel·ligència artificial podria repercutir en les vendes de dispositius preparats per executar aplicacions basades en IA, com ara mòbils i portàtils d'última generació. "La meva impressió és que els grans fabricants de processadors, com Intel, Qualcomm, AMD o Apple, aniran integrant aquestes funcionalitats, i que nosaltres anirem comprant els dispositius que integrin aquests processadors senzillament perquè aniran ocupant el mercat, però no serà un factor de compra ni s'acceleraran les vendes per aquest factor", pronostica.