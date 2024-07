Objectiu: millorar la salut mental i el benestar dels professionals de la salut

En aquest nou treball de recerca que ara encetaran "volem veure fins a quin punt la personalitat de cada persona és important o si hi ha aspectes concrets, com ara més optimisme, que els protegeixen perquè no es cremin, perquè això podria obrir la porta a presentar propostes al Departament de Salut per promoure activitats que millorin el burnout", afegeix aquest investigador.

L'estudi està obert a metges, metgesses i personal d'infermeria de tot Catalunya. Persones voluntàries contestaran un cop al mes durant mig any un qüestionari per avaluar el seu grau de burnout. S'espera reclutar més de quaranta professionals amb un nivell baix de burnout que participaran en una segona fase més qualitativa per veure què tenen en comú.

A més, s'avaluarà mitjançant l'ús de la realitat virtual immersiva la resposta dels professionals a situacions simulades que s'han associat a estrès i burnout, com són la comunicació a pacients i les seves famílies d'una mala notícia, o d'un diagnòstic d'una malaltia terminal a una persona jove. L'objectiu serà entendre més bé com s'hi enfronten i intentar obtenir-ne coneixement a fi de desenvolupar eines per formar els futurs especialistes i també per ajudar a tractar qui ja pateix la síndrome.

Retrat robot dels professionals amb un nivell baix de burnout

"Durant aquest període intentarem extreure també el perfil de les persones que no es cremen. Veure què tenen en comú per si hi ha res que puguem millorar en el sistema de salut", apunta Yuguero. "Però, en canvi, si ho gestionen millor perquè fan determinades activitats, com ara esport o classes de ball, podrem dissenyar dinàmiques per intervenir-hi", afegeix.

Aquest és el primer projecte centrat en la resiliència del personal de la salut que s'emprèn a Espanya. Els investigadors de la UOC el duran a terme juntament amb la Fundació Galatea, que vetlla per la salut i el benestar de tots els professionals de la salut. Serà personal d'aquesta entitat qui ajudarà a fer la dinamització de les sessions als professionals, atesa la seva àmplia experiència a acompanyar professionals que estan cremats o en risc de patir problemes de salut mental.

"Les metgesses, els metges i altres professionals de la salut han estat "educats" per tenir cura dels altres, però no se'ls ha ensenyat pràcticament res sobre la seva pròpia cura. Això, juntament amb els coneixements adquirits, els allunya de la percepció que ells o elles puguin tenir problemes", remarca Toni Calvo, director de la Fundació Galatea. "Cal deixar d'alimentar la sensació d'invulnerabilitat dels professionals. Els coneixements i la vocació de servei inqüestionable no són suficients per al desafiament i els factors de risc de la seva feina", afegeix, al mateix temps que reitera: "Cuidar-se per continuar cuidant no és una opció, és un imperatiu ètic i deontològic. Aquest estudi ens permetrà aprofundir en els factors protectors del malestar i cercar eines per a un exercici professional més saludable."

La síndrome d'esgotament professional, un problema greu i freqüent

Un estudi fet a Catalunya va mostrar que el burnout del personal d'urgències havia augmentat deu punts després de la pandèmia, una situació que es repetia amb el personal de l'atenció primària, dos dels col·lectius que més es van implicar en la contenció de la covid. Segons dades de l'Informe de la Fundació Galatea del 2021, un 47,1 % dels professionals de la medicina i un 58,3 % dels d'infermeria estan en risc de patir un problema de salut mental.

I això esdevé una qüestió de salut pública important, perquè no tan sols impacta en termes de salut laboral, sinó que, a més, repercuteix negativament en l'atenció. Aquesta síndrome, que els posa al caire de la desesperació, afecta sobretot professionals de mitjana edat, que estan en el que se suposa que és el seu millor moment professional.

Quan una persona d'aquest sector es crema, sense ajuda psicològica o suport, no és capaç de millorar. Per això, insisteix Yuguero, és tan important intervenir. "Molta gent no demana ajuda perquè no és capaç ni de reconèixer que té aquest problema o perquè encara comporta cert estigma confessar que no et sents bé. Amb aquest projecte intentarem ajudar i tractar aquest col·lectiu", afirma l'investigador.

Aquest projecte de recerca de la UOC afavoreix l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) 3, salut i benestar.