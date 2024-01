PIMEC i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han presentat davant els empresaris i empresàries de Catalunya el llibre de divulgació econòmica i social Capital, treball i valor en la societat digital de mercat. Assajos per a una economia més sàvia i sostenible en el segle xxi, de Joan Torrent, catedràtic dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

Al llarg de la presentació, Torrent ha explicat que l'obra conté assajos sobre la majoria de tecnologies i productes de la transformació digital (robots, intel·ligència artificial, plataformes digitals, etc.) i els resultats empresarials, especialment els de les pimes. A més, ha afegit que sempre havia tingut ganes d'escriure un llibre sobre transformació digital i ha celebrat que aquest fet avui sigui una realitat, d'acord amb tres elements clau.

En primer lloc, ha destacat la recerca feta des del 2019, any en què va ser nomenat catedràtic. "La redacció d'articles acadèmics ha donat com a resultat una recerca en els àmbits de l'empresa, el treball, la salut i la sostenibilitat que m'ha permès tenir una visió general de les diferents tendències, basada en conclusions i línies argumentals", ha afirmat. En segon lloc, ha explicat que l'ha ajudat molt el fet de ser un professional digitalitzat, atès que li ha permès aportar tot el que havia après gràcies a l'experiència en la gestió del coneixement dins de projectes formatius amb empreses i treballadors. En tercer lloc, ha parlat de la importància del context i la història de l'economia. "A través de les obres d'economistes i pensadors diversos, he entès millor com funciona la interacció entre tecnologia, economia i societat", ha assenyalat.

Per la seva banda, el president de PIMEC, Antoni Cañete, ha destacat la tasca i la trajectòria de Torrent, i ha agraït les seves aportacions al món empresarial i econòmic en matèria de transformació digital. "Les seves reflexions sobre aquesta necessària transició per a les empreses aporten novetats divulgatives i idees útils per al teixit productiu a partir de resultats generats per la comunitat científica i l'experiència personal de l'autor", ha afirmat Cañete.

D’altra banda, la Rectora de la UOC, Àngels Fitó, ha posat en relleu la magnífica aportació divulgativa sobre ciència i digitalització de l’economista Joan Torrent. “En l’àmbit de les PIMES, l’autor ho aboca tot: passió, professió, quantitat i qualitat, deconstrucció i construcció de coneixement al servei de la petita i mitjana empresa”.

En la presentació del llibre també hi ha participat el secretari general de la patronal, Josep Ginesta.