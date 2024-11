Tres visions diferents del teletreball

Peñarroja va utilitzar les dades de 842 individus que van respondre l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies d'informació i comunicació a les llars de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) el 2021. El qüestionari incloïa dotze preguntes en què calia valorar sis beneficis i desavantatges del teletreball.

A partir de les respostes, es van identificar tres grans categories de teletreballadors: els realistes, els ambivalents i els entusiastes. Els realistes eren els que no tan sols reconeixien els avantatges del teletreball, sinó que també en constataven molts dels inconvenients; els ambivalents n'assenyalaven més desavantatges, i els entusiastes només en veien els beneficis. "Només hi va haver un aspecte negatiu que van ressaltar els tres grups, incloent-hi els entusiastes: l'aïllament social", explica Peñarroja.

Els individus dels grups compartien certes característiques, segons va constatar l'anàlisi. Els realistes tenien, de mitjana, nivells d'estudis i ingressos a la llar més alts. Els entusiastes, d'altra banda, treballaven més hores fora de l'oficina que els que pertanyien a les altres dues categories. Segons l'investigador, això es pot deure a circumstàncies que caldria estudiar: és probable que els realistes tinguessin càrrecs de més responsabilitat que dificultessin el treball a distància, o que en el grup dels entusiastes hi hagués més joves familiaritzats amb la tecnologia.

Una recerca cada vegada més necessària

Com assenyala el mateix estudi, per aprofitar la classificació dels treballadors en grups, seria apropiat continuar la recerca i saber si aquests perfils es mantenen en el temps o si, per contra, canvien a mesura que les condicions del treballador varien. També caldria estudiar les peculiaritats del context laboral, com ara el tipus d'indústria, les demandes del càrrec i la cultura de l'organització, o si hi ha altres necessitats psicològiques dels individus. La capacitat d'autoeficiència, el nivell d'autocontrol o la necessitat de més o menys autonomia segons l'experiència són factors que probablement influeixen en com es percep el teletreball.

Per a Peñarroja és imprescindible continuar estudiant el teletreball perquè es pugui integrar de manera satisfactòria en la vida de les persones. Sobretot en un moment en què tecnologies com la intel·ligència artificial provocaran nous canvis. Per exemple, les reunions per videoconferència gravades poden ser més productives que les presencials, ja que és possible produir-ne resums immediats. O les tecnologies com la geolocalització permetran més control dels empleats. Cada vegada és més necessari, explica, reflexionar sobre com es podrà gestionar l'estrès a la feina i separar l'espai personal del laboral.

