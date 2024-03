La plataforma Twitch es podria convertir en un instrument de comunicació política que contribuís a reduir la desafecció entre els més joves? La investigadora de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) Núria Roca-Trenchs i els investigadors de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Alexandre López-Borrull i Ferran Lalueza, tots tres membres del grup GAME de la UOC, busquen la resposta en l'article Twitch com a instrument de la comunicació política: anàlisi de potencialitats , que s'ha publicat fa poc a la revista científica Cuadernos.info de Xile. Els tres investigadors han analitzat quin ús han fet fins ara d'aquesta plataforma els partits polítics espanyols amb representació al Congrés (només Vox hi té presència actualment des del 2021, després que el PSOE acabés tancant el seu canal) i han avaluat les potencialitats i els reptes que el lloc té per connectar amb la joventut.

Avui dia, Twitch és la plataforma de streaming preferida del jovent, i les xifres així ho demostren. El 34 % dels usuaris tenen entre 25 i 34 anys i el 29 %, entre 18 i 24, i, segons Statista (2021), és la primera plataforma de streaming a Espanya, amb una quota del 56 %, per davant de YouTube Gaming, Facebook Gaming o SteamTV. El lloc registra, segons Statista (2023), 88 minuts d'ús diari a Espanya. La forta penetració de Twitch entre el jovent, asseguren els autors de l'anàlisi, significa que la plataforma "és un mitjà social que construeix el seu contingut a partir de narratives, llenguatges i suports nous als quals els actors polítics s'han d'adaptar", de la mateixa manera que ho han fet en altres xarxes socials com Facebook, Instagram o TikTok.

"Els actors polítics són davant d'una dimensió desconeguda"

Tot i congregar molts usuaris de sectors joves de la població, l'anàlisi demostra el poc ús que en fan els partits polítics espanyols i amb continguts que no s'ajusten al que l'audiència d'aquesta plataforma busca. "Se'n fa un ús irregular", expliquen els autors de l'estudi, que examina de quina manera han fet servir el lloc els partits polítics que s'hi han donat d'alta: Vox, amb un canal encara actiu, i el PSOE, que durant el procés d’elaboració de la investigació va acabar cancel·lant el perfil. "Els actors polítics són davant d'una dimensió desconeguda. Quan apareix un mitjà social nou, sempre és bo aplicar la tàctica de prova i error i fer-ne una avaluació per comprovar l'èxit o el fracàs del discurs que es proposa", defensen els autors de l'anàlisi.

Els investigadors fan referència a estudis que plantegen explorar les potencialitats de Twitch en la comunicació política. Aquestes potencialitats radiquen en el fet que la plataforma fomenta i facilita la interacció entre l'streamer i el públic, tot establint converses en temps real, cosa que la diferencia de X (antic Twitter), Facebook o Instagram, xarxes on prima la interacció en diferit o la percepció d'absència d'interacció. Amb el livestreaming, els espectadors se senten escoltats, poden expressar-se lliurement i originar una manera nova de participació i activisme polític.

L'audiència, el gran atractiu de Twitch

Els autors de l'anàlisi destaquen que "el gran atractiu de Twitch és precisament la seva audiència, un públic al qual és molt difícil accedir per altres vies i canals més tradicionals". Apunten, a més, que un dels reptes és poder convertir la plataforma en "una eina per al jovent poc polititzat i el jovent que ho està bàsicament en dos eixos, l'emergència climàtica i el gènere, tant a favor com en contra".

L'incentiu per utilitzar Twitch en la comunicació política és precisament tenir la capacitat d'aproximar-se a un públic menys interessat en els afers públics, cosa que s'ha de fer amb una estratègia que s'ajusti a la plataforma. "Els gestors de xarxes dels partits polítics ho han de tenir en compte perquè no poden replicar els continguts igual que en altres xarxes, com ara YouTube o X, sinó que han de cercar una narrativa diferent", avisen els experts, i citen com a exemple Alexandria Ocasio-Cortez, membre de la Cambra de Representants dels EUA, que va fer servir el lloc per jugar a jocs en línia. A més a més, si els gestors es decanten per la plataforma "han de tenir continuïtat, no es pot obrir i no fornir de continguts, però en la línia de pensar continguts per al públic que hi és, i rumiar quina mena de retransmissió podria tenir lògica per acostar candidats i establir com fer-ho i donar-hi sentit".

Ara per ara, i tal com demostra l'avaluació que els experts han publicat, l'ús que el món de la política està fent de Twitch a Espanya "encara és a les beceroles". El camp per córrer en aquest àmbit és ampli si s'aprofiten les potencialitats de la plataforma, com és la bidireccionalitat que permet, més elevada que la d'un míting tradicional. "El míting es podria mantenir com a ritual per adreçar-se als seguidors ja convençuts, però en l'streaming hi haurà la possibilitat d'atraure i fidelitzar nous partidaris i de combatre la desafecció dels votants més joves, que són els que poden marcar la diferència en un context d'empat tècnic derivat de la gran polarització actual", expliquen els investigadors.

Un canvi d'hàbits de consum audiovisual de la joventut mundial

L'auge de Twitch s'ha relacionat amb un canvi d'hàbits de consum audiovisual de la joventut mundial. La plataforma afavoreix una interacció sense mediadors i fa més digeribles els afers polítics en barrejar-los amb l'entreteniment. Això obliga els representants polítics a entendre el llenguatge del lloc, que és bàsicament audiovisual, menys seriós i més informal. Aquest aspecte farà que es produeixi un canvi en els perfils polítics? Els experts opinen que ja fa molt de temps que els polítics "defugen l'excés de seriositat, ja que han entès que sovint el votant es regeix per factors emocionals més que no pas per ponderacions racionals". Twitch seria, doncs, segons els investigadors, "només un pas més, això sí, un pas molt decidit, cap a l'espectacularització de la política, un pas que ens pot endinsar de ple en el món de l'anomenat politainment" (acrònim compost per les paraules política i entreteniment en anglès). Aquest fet "pot propiciar que en les formacions polítiques emergeixin lideratges nous particularment hàbils en l'art de l'streaming, de manera similar a com l'eclosió de la televisió va convertir la telegènia en una virtut gairebé indefugible per als candidats amb aspiracions de triomf", conclouen.

Article de referència



Roca-Trenchs; Núria; López-Borrull,Alexandre i Lalueza, Ferran (2023). Twitch como herramienta de comunicación política: análisis de potencialidades. Cuadernos.info Nº 57. https://doi.org/10.7764/cdi.57.64235.