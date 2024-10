Per què amb prou feines una de cada tres dones accedeix a estudis de ciències? Estudis recents de la UNESCO i de la Comissió Europea destaquen la persistent bretxa de gènere de les disciplines STEM (sigles en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). Segons tots dos informes, només el 35 % de les dones accedeix a estudis STEM, malgrat obtenir millors resultats acadèmics que els seus companys homes. Entre els factors clau analitzats per aquests estudis, hi ha la manca de models femenins en aquests sectors.

Per contribuir a pal·liar aquesta anomalia, els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya ( UOC ) convoquen una nova edició del Premi Equit@t, un certamen internacional de vídeo que té com a objectiu promoure la igualtat de gènere en l'àmbit d'aquestes disciplines.

El Premi Equit@t 2024 és un guardó internacional de vídeo en l'àmbit del gènere i la tecnologia, i promou l'elaboració de vídeos per part de menors i adults amb l'objectiu d'animar les noies a cursar estudis de l'àmbit STEM. Amb aquests guardons també es pretén promoure la reflexió entorn de la relació entre el gènere i l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), a fi d'eliminar estereotips i prejudicis.

"Els estudis científics indiquen que és en l'adolescència quan disminueix l'interès que les joves han tingut per les carreres científiques i tècniques", comenta Daniel Riera, director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Hi ha múltiples factors que contribueixen a aquest fenomen, explica, com ara "la manca de models a seguir, les crítiques negatives provinents del seu entorn i més autoexigència, que les porta a pensar que són inferiors en ciències, quan, de fet, tenen un rendiment superior", afirma

Riera subratlla que el Premi Equit@t "té com a objectiu convidar a la reflexió a nens, nenes i joves sobre aquest tema, fent-los entendre que tenen la llibertat i la capacitat per triar el que més els interessa". Així mateix, "volem crear un espai en què els joves en procés de prendre decisions puguin compartir les seves experiències i explicar-los el problema directament", afegeix.

A qui es dirigeixen aquests premis?

Els premis pretenen reconèixer estudiants representats per la seva escola o institut. Hi poden participar centres docents —públics o privats— que imparteixin ensenyaments d'educació secundària obligatòria (ESO), cicles formatius o batxillerat. La participació pot ser tant individual com col·lectiva, amb un màxim de quatre participants per a cadascuna de les candidatures.

Es preveuen dues categories: la d'estudiants i l'amateur/professional per a majors d’edat. La primera es dirigeix a centres educatius que imparteixen secundària (ESO), cicles formatius o batxillerat, siguin centres públics o privats. Els vídeos poden ser presentats de manera individual o en grup, amb un màxim de quatre participants per candidatura. Dins d'aquesta categoria, s'estableixen tres modalitats: una primera per a vídeos sobre gènere i TIC, en la qual es poden presentar estudiants de secundària, siguin noies o no, amb un vídeo relacionat amb la temàtica del gènere i les tecnologies de la informació; una segona per a vídeos de divulgació científica, dirigida exclusivament a noies de secundària que vulguin presentar un vídeo divulgatiu que expliqui de manera clara i atractiva un concepte científic o tècnic —només presentacions individuals—, i una tercera per a vídeos sobre identitat de gènere, que és la principal novetat de l'edició 2024. Es convida els estudiants de secundària a crear i presentar vídeos que fomentin la inclusió, el reconeixement i la validació de les diferents identitats de gènere.

Per part seva, en la categoria d'adults, els destinataris són persones majors d'edat, siguin professionals de l'àmbit audiovisual o amateurs, interessades a reflexionar sobre la intersecció entre gènere i TIC.

Els vídeos presentats en el Premi Equit@t han de complir amb una sèrie de requisits de durada ­­—els vídeos han de tenir una durada d'entre trenta segons i dos minuts, ja que estan pensats per ser compartits en xarxes socials—, idioma —es poden presentar en qualsevol llengua cooficial de l'Estat espanyol, però han d'incloure subtítols en català o en castellà— i contingut respectuós —les propostes audiovisuals presentades no poden contenir expressions incendiàries, ofensives o vexatòries; incitar al racisme o la xenofòbia; expressar discriminació per motius de religió, origen ètnic, sexe o orientacions sexuals, ni contenir imatges o expressions violentes—, i han de ser inèdits, de manera que no poden haver estat objecte de difusió o publicació prèvia en cap mitjà o publicació en línia abans de la data de lliurament dels premis, que tindrà lloc el febrer de 2025.

Els vídeos guanyadors en totes dues categories rebran un premi de 1.000 euros. En el cas de la categoria d'estudiants, l'import del premi es destinarà a adquirir material tecnològic i educatiu, que es repartirà entre el centre educatiu i els estudiants que hagin realitzat el vídeo guanyador.

A més del premi econòmic, els guanyadors tindran l'oportunitat de veure els seus vídeos difosos a les xarxes socials i mitjans de la UOC, la qual cosa els atorgarà visibilitat dins de la comunitat educativa i professional. Els noms de les persones guanyadores es faran públics en l'acte presencial de lliurament de premis que tindrà lloc el febrer de 2025 al campus de la UOC a Barcelona. Els guardons es lliuraran en el marc d'una gala d'entrega de diversos premis de gènere de la Universitat. A més del Premi Equit@T, també es lliuraran el Premi Cecilia Castaño , del grup de recerca GenTIC, i els premis als millors treballs finals amb perspectiva de gènere de la Unitat d'Igualtat .

Uns premis per reflexionar sobre l'escassa presència femenina en la ciència

El dèficit de dones en posicions destacades dins de la ciència i la tecnologia contribueix a perpetuar la bretxa de gènere. Les nenes rarament veuen dones que ocupin rols de lideratge en STEM, la qual cosa limita la seva percepció que aquestes àrees són accessibles per a elles. Aquestes troballes estan basades en un estudi de la nord-americana National Science Foundation (NSF) de 2023, que va mostrar que, tot i que les dones representen el 50 % dels graduats en ciència i enginyeria, només un 35 % d'elles aconsegueix inserir-se en la força laboral STEM. Les investigadores, afegeix aquest estudi, solen ocupar rols menys visibles o pitjor remunerats.