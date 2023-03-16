La UOC redueix un 20 % la seva petjada de carboni en quatre anysAquesta millora és fruit d'una gestió més eficient i de la implementació de polítiques de sostenibilitat rigoroses
La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha presentat els resultats del mesurament de la seva petjada de carboni. Entre els anys 2019 i 2023, la Universitat ha assolit una reducció del 20 % per crèdit matriculat. Aquesta fita confirma que la institució ha complert l'objectiu inicial de reduir un 5 % anual la seva petjada de carboni. D'aquesta manera, la UOC consolida un compromís ferm amb la sostenibilitat, alineat amb les prioritats del Pla estratègic 2022-2025, que marca com a objectiu assolir la neutralitat climàtica abans del 2030.
En termes específics, durant el 2023, l'indicador de la petjada es va situar en 1,67 quilograms d'equivalent de diòxid de carboni per crèdit matriculat, davant dels 2,08 registrats l'any 2019. Aquesta notable millora és el resultat directe d'una gestió més eficient i de la implementació de polítiques de sostenibilitat rigoroses, centrades especialment en l'optimització energètica de les infraestructures i en l'aposta decidida per les energies renovables. En aquest sentit, cal destacar especialment que el 100 % de l'energia consumida per la UOC prové de fonts renovables. D'aquesta manera, es contribueix decisivament a la reducció global de les emissions generades per la Universitat.
El valor afegit del model digital
La UOC, com a universitat nativa digital, presenta unes característiques pròpies en relació amb la seva petjada de carboni. Mentre que les universitats presencials han de fer front a grans reptes relacionats amb la mobilitat dels estudiants i el personal, i també amb el manteniment de grans infraestructures físiques, la UOC evita de manera natural una part significativa d'aquestes emissions, gràcies al fet que la majoria de la seva activitat acadèmica es duu a terme en línia.
Aquesta característica distintiva implica, alhora, reptes diferents, relacionats fonamentalment amb el consum energètic dels centres de dades i les plataformes digitals, així com la gestió eficient dels equips informàtics necessaris per mantenir el model educatiu propi. En aquest context, l'aposta per la renovació tecnològica i l'eficiència energètica és un aspecte clau per garantir una reducció sostinguda de la petjada de carboni.
Per a Antoni Cahner, gerent de la UOC, la reducció de la petjada de carboni per crèdit matriculat "posa de manifest l'eficiència del model digital de la Universitat i el compromís ferm amb la gestió sostenible dels recursos". Segons Cahner, aquest resultat "dona resposta a una de les prioritats del Pla estratègic: construir una organització més àgil i responsable, preparada per a un futur sostenible".
Adhesió al Programa d'acords voluntaris
Fa poc, aquest compromís amb la sostenibilitat ha estat reconegut oficialment mitjançant l'adhesió de la UOC al Programa d'acords voluntaris, impulsat per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa dona suport i reconeixement a les organitzacions que, voluntàriament, decideixen assumir objectius concrets per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
El 29 de maig, la Generalitat va celebrar un acte formal per lliurar els certificats d'adhesió a les organitzacions participants, en què la UOC va ser reconeguda com a nova entitat adherida. En representació de la Universitat, hi va assistir Manel Jiménez Morales, vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura.
"La reducció de la petjada de carboni és una mostra clara del que podem aconseguir quan compartim valors i compromís", destaca Jiménez Morales. "És una fita que només ha estat possible gràcies a la implicació de tota la comunitat UOC i que reforça la nostra responsabilitat cap a la sostenibilitat, amb la salut planetària i amb els objectius que hem assumit amb la signatura del Programa d'acords voluntaris, impulsat per la Generalitat de Catalunya", conclou.
Un compromís que involucra tota la comunitat
Una de les claus d'aquest èxit ha estat la implicació activa de tota la comunitat universitària. August Corrons, sotsdirector d'aliances, comunitat i cultura i professor dels Estudis d'Economia i Empresa, explica que "el rol de les universitats va molt més enllà de la formació de professionals amb les habilitats, les competències tècniques i els coneixements necessaris per exercir en el món laboral: és fonamental la transmissió d'una sèrie de valors que fomentin una presa de decisions professionals (i també personals) sota el prisma de la sostenibilitat i la responsabilitat social, a fi d'avançar cap a un desenvolupament del tot sostenible".