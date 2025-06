Amb l'objectiu d'impulsar projectes de recerca i innovació en salut digital, l'eHealth Center de la UOC, juntament amb els Estudis de Ciències de la Salut i els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, ha obert una nova convocatòria d'ajuts adreçada a estudiants i alumnis del màster universitari de Salut Digital (E-health), el màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB) i el màster universitari de Ciència de Dades (Data Science) que tinguin un projecte o hagin fet un TFM sobre salut digital i el vulguin portar a terme.

L'eHealth Center atorgarà un ajut de 3.000 euros a dos projectes guanyadors: un dels projectes serà triat entre les propostes presentades pels estudiants del màster universitari de Salut Digital (E-health) dels Estudis de Ciències de la Salut (ECS), i l'altre s'escollirà entre els projectes exposats pels estudiants del màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB) i del màster universitari de Ciència de Dades (Data Science) dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.

Els criteris de valoració de les propostes rebudes que compleixin els requisits seran els següents:

1. Relació de la idea amb l'àmbit de la salut digital.

2. Excel·lència i viabilitat de la proposta.

3. Impacte social i Agenda 2030.

4. Perspectiva de gènere.

5. Capacitat d'exposició de les persones candidates.

Jornades eHealth Project: de la Idea al Projecte

De totes les propostes presentades a la convocatòria, les finalistes seran avaluades per un jurat expert que escollirà els dos millors projectes, els quals s'emportaran els 3.000 euros. Els projectes guanyadors es revelaran durant les jornades eHealth Project: de la Idea al Projecte, que tindran lloc el 17 de novembre per als EIMT i el 24 de novembre per als ECS. Les inscripcions als dos esdeveniments ja estan obertes. Us hi podeu inscriure des dels enllaços següents:

* eHealth Project: de la Idea al Projecte, per als EIMT (17/11, a les 16 h)

* eHealth Project: de la Idea al Projecte, per als ECS (24/11, a les 16 h)

Tercera edició de la convocatòria

En la segona edició de la convocatòria, que va tenir lloc el novembre del 2021, es van premiar dos projectes. El primer, "BOOST #Cataract #app", que proposava una innovació en l'avaluació de les operacions de cataractes en països de rendes baixes, el va presentar Mónica Lecumberri, del màster universitari de Salut Digital (E-health).

El segon projecte, "Detección temprana de la enfermedad de Alzheimer utilizando nuevos medios semisupervisados", l’objectiu del qual era investigar millores en el diagnòstic d'aquesta malaltia degenerativa a partir d'un algoritme de Facebook AI, va ser presentat per Mónica Romero, del màster universitari de Salut Digital (E-health) i el de Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari: UOC, UB).

Romero i Lecumberri van rebre un ajut econòmic de 3.000 euros que actualment fan servir per desenvolupar el projecte, amb el suport de l'eHealth Center.