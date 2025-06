Els estudiants presentaran el seu projecte durant les jornades eHealth Project: de la Idea al Projecte i els guanyadors s'enduran 3.000 euros per portar-lo a terme

Amb l'objectiu d'impulsar projectes de recerca i innovació en salut digital, l'eHealth Center de la UOC, juntament amb els Estudis de Ciències de la Salut (ECS) i els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT), ha obert una convocatòria d'ajuts adreçada a estudiants i alumnis del màster universitari de Salut Digital (E-health), el màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística i el màster universitari de Ciència de Dades (Data Science) que hagin fet un TFM sobre salut digital i el vulguin portar a terme.

L'eHealth Center atorgarà un ajut de 3.000 euros a dos projectes guanyadors: un d'ells serà triat d'entre les propostes presentades pels estudiants del màster universitari de Salut Digital (E-Health) dels Estudis de Ciències de la Salut, i l'altre s'escollirà d'entre els projectes exposats pels estudiants del màster universitari de Bioinformàtica i Bioestadística i del màster universitari de Ciència de Dades (Data Science) dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.

Jornades eHealth Project: de la Idea al Projecte" Els projectes guanyadors es revelaran durant les jornades eHealth Project: de la Idea al Projecte, que tindran lloc el 18 de novembre per als EIMT i el 25 de novembre per als ECS. Les inscripcions als dos esdeveniments ja estan obertes. Us hi podeu inscriure des dels enllaços següents:

* eHealth Project: de la Idea al Projecte, per als ECS

* eHealth Project: de la Idea al Projecte, per als EIMT

En cadascuna de les jornades, els participants defensaran la seva proposta davant del jurat, que atorgarà un ajut econòmic de 3.000 euros al millor projecte. El jurat estarà format perMarta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC, i Albert Barberà, director de l'eHealth Center. Així mateix, en cada jornada hi participarà el director d'estudis corresponent: Ramon Gomis, en el cas dels Estudis de Ciències de la Salut, i Daniel Riera, en el cas dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. En aquesta darrera jornada també hi participarà Pep Orellana, director d'innovació de SDLI Innovation Agency.

Segona edició de la convocatòria

En la primera edició de la convocatòria, que va tenir lloc l'octubre del 2020 i que es va adreçar únicament a l'estudiantat del màster universitari de Salut Digital (E-health), es va premiar el projecte QuiròfanHUB, una aplicació mòbil sorgida de la necessitat de resoldre els dubtes dels pacients derivats del desconeixement entorn d'un procés quirúrgic.

L'estudiant premiada va ser Esther Méndez, anestesiòloga de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Méndez va rebre un ajut econòmic de 3.000 euros que actualment fa servir per portar a terme el projecte, amb el suport de l'eHealth Center.