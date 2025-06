L'eHealth Center va atorgar a Esther Méndez un ajut econòmic en el marc de la convocatòria De la Idea al Projecte per impulsar el desenvolupament de l'aplicació

L'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) ha actualitzat l'app El Meu HUB , que és l'aplicació mòbil oficial per a totes les persones usuàries de l'HUB, a fi d'incorporar-hi l'accés a El Meu Quiròfan, un espai amb contingut expert sobre les principals cirurgies de l'Hospital, per acompanyar pacients i familiars en tot el procés quirúrgic. La nova versió de l'aplicació mòbil oficial de l'HUB ja està disponible a les botigues d'Android i Apple.

L'objectiu d'El Meu Quiròfan és facilitar una sala d'espera virtual per seguir el procés quirúrgic d'una persona mitjançant un identificador alfanumèric sense desvetllar dades sensibles; a més, permet conèixer els temps d'espera a Urgències.

L'aplicació s'ha desenvolupat a partir d'una idea innovadora de la Dra. Esther Méndez, adjunta del Servei d'Anestesiologia i Reanimació de l'HUB i estudiant del màster universitari de Salut Digital (E-health) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Méndez va rebre l'ajut econòmic De la Idea al Projecte de l'eHealth Center de la UOC per dur la seva idea a la pràctica. També ha comptat amb l'impuls de l'ajut de la convocatòria PECT Innovation Call 2021, atorgat per l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) gràcies al finançament de la Unió Europea.

Acompanyar pacients i familiars en tot el procés quirúrgic des del mòbil

L'aplicació web El Meu Quiròfan estarà integrada dins l'app El Meu HUB com "una eina que permetrà alfabetitzar el pacient amb informació sobre la seva cirurgia específica, sobre com s'ha de preparar i sobre com es recuperarà. Això l'empoderarà perquè s'impliqui en el seu procés curatiu amb un rol actiu i capacitat de presa de decisions i, a més, facilitarà la feina dels professionals", en paraules de la Dra. Beatriz Rosón, adjunta a la Direcció de Centre de Processos Transversals i Llista d'Espera Quirúrgica de l'HUB.

Durant la seva experiència com a anestesiòloga, la Dra. Méndez havia observat que, tot i que s'ofereixen detalls de les intervencions quirúrgiques als pacients durant les visites prèvies, la majoria arriben al quiròfan havent retingut molt poca informació. L'objectiu de l'aplicació web és aconseguir tant la satisfacció dels pacients com beneficis per a la seva salut. "Les solucions digitals ens faran la vida més fàcil", assegura la Dra. Méndez.

Aquest és un pas més d'aquest centre de l'Institut Català de la Salut (ICS) per oferir un servei integral i cada dia més complet a la ciutadania de l'Hospitalet i del Prat, així com als dos milions de persones de l'eix sud de Catalunya a les quals serveix com a centre de referència de màxima complexitat.

Ajuts De la Idea al Projecte de l'eHealth Center

Amb l'objectiu d'impulsar projectes de recerca i innovació en salut digital, l'eHealth Center de la UOC impulsa una convocatòria d'ajuts anual adreçada a estudiants i alumnis dels Estudis de Ciències de la Salut i els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació que tinguin un projecte o hagin fet un treball final de màster sobre salut digital i el vulguin dur a la pràctica. L'eHealth Center atorga un ajut de 3.000 euros als projectes guanyadors i ofereix suport cientificotècnic durant el desenvolupament del projecte.