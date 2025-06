La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) han formalitzat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de posicionar-se a escala internacional en l'àmbit de l'avaluació de les metodologies de salut mòbil (mHealth), salut electrònica (eHealth) i salut digital (dHealth). La col·laboració també facilitarà que els professionals vinculats a l'AQuAS tinguin accés als estudis universitaris oficials i propis de la UOC, així com als programes formatius comercialitzats per les empreses que formen part del grup empresarial de la UOC.

El conveni consolida una relació de col·laboració científica que existeix des de fa anys i posa les bases per a la realització conjunta de projectes de salut digital, amb un èmfasi especial en la ciència de dades.

Un focus essencial del conveni és la col·laboració entre l'AQuAS i la UOC en l'activitat docent i en l'intercanvi de coneixement en salut digital, la qual cosa implicarà l'organització conjunta de cursos, seminaris i jornades amb l'objectiu de potenciar la recerca en aquest camp.

Avaluació i innovació conjunta en salut digital

El conveni implica que totes dues organitzacions treballaran en projectes de recerca i desenvolupament de metodologies d'avaluació de diversos tipus de salut digital i atenció connectada (connected health), així com en les àrees de l'alfabetització per a la salut (health literacy), l'alfabetisme matemàtic aplicat a la salut (health numeracy) i l'alfabetisme digital (digital literacy). Un altre àmbit de la col·laboració serà l'avaluació de tecnologies, de l'impacte de la recerca i de l'analítica de dades, entre d'altres. El conveni fomentarà la participació conjunta d'ambdues institucions en projectes d'investigació i transferència tant a escala local com internacional.