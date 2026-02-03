L'eHealth Center participa en la Festa de la Ciència de Barcelona

L'eHealth Center participa en la Festa de la Ciència de BarcelonaLa 14a. edició de la Festa de la Ciència de Barcelona acull una xerrada de Manuel Armayones, investigador en disseny del comportament
La jornada té lloc en el marc de la Biennal Ciutat i Ciència de Barcelona
El diumenge 13 de juny tindrà lloc la Festa de la Ciència de Barcelona, una activitat de divulgació científica organitzada per l'Ajuntament de Barcelona en diversos escenaris de la ciutat que té com a objectiu acostar la recerca i la innovació a la ciutadania. La jornada, que serà presencial i es farà a l'ICM-CSIC Institut de Ciències del Mar, s'emmarca dins la Biennal Ciutat i Ciència de Barcelona, que se celebrarà del 8 al 13 de juny.
Enguany, l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) hi serà present amb una xerrada de Manuel Armayones, investigador del Behavior Design Lab del PSiNET, a l'eHealth Center, i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació. L'expert en disseny del comportament impartirà una microxerrada TED amb el títol "La tecnologia persuasiva limita la nostra llibertat?". Us hi podeu inscriure a l'enllaç següent.
Persuasió tecnològica: riscos i beneficis
L'investigador de l'eHealth Center, a part de facilitar eines per poder-nos relacionar més saludablement amb els telèfons intel·ligents i les apps, centrarà la microxerrada en el concepte de la tecnologia persuasiva i en posarà els riscos i beneficis a la balança. Podria ajudar-nos la tecnologia persuasiva a mantenir i a millorar la nostra salut? Armayones assegura que sí, però com?
"Hem de saber que la tecnologia persuasiva es pot utilitzar a favor o bé contra la persona"", indica Armayones. En el primer cas trobem aplicacions mòbils que ens ajuden a tenir cura de la nostra salut, i en el segon, aplicacions que utilitzen ""patrons foscos"" que creen addicció. ""En aquest sentit, tant el pensament crític entorn de l'ús de la tecnologia persuasiva com la transparència en el procés de disseny d'aquestes apps són elements clau que ens permeten extreure, de la tecnologia, el màxim benefici per al nostre benestar"", conclou Armayones.
Armayones presentarà la seva conferència en el bloc de microxerrades TED del diumenge 13 de juny, que començarà a les 17.15 h i acabarà a les 18.00 h (CEST).