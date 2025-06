"Tenim molt talent al país, però l'ecosistema d'innovació és immadur"

El doctor Joan Comella ha dedicat la major part de la seva carrera professional a la innovació. Va ser director del Vall d'Hebron Institut de Recerca ( VHIR ) i actualment és al capdavant de la recerca i el desenvolupament del prestigiós Hospital Sant Joan de Déu , un dels hospitals pediàtrics de referència d'Europa. També és membre del Consell Assessor de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En aquesta entrevista ens dona la seva visió sobre l'estat de la innovació al sector sanitari i al nostre país.



Com veu l'estat de la innovació en salut en el món hospitalari al nostre país?



L'ecosistema d'innovació en l'entorn hospitalari ha vist una millora important en els darrers anys gràcies al desenvolupament tecnològic i l'impuls per part dels centres, les universitats i d'iniciatives impulsades per organitzacions com l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), a escala estatal, o el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), a Catalunya. També hi han contribuït les ajudes específiques de fons nacionals i europeus.

S'han pogut generar estructures de suport a la innovació —tant a dins com a fora dels hospitals— que han permès impulsar la transferència al mercat dels resultats de la recerca, crear una cultura innovadora i començar a generar un ecosistema d'innovació, amb la creació d'empreses emergents i empreses derivades, fons d'inversió, acceleradores i altres sistemes de suport a la innovació.



Quins reptes té aquest sistema d'innovació?

L'ecosistema és immadur i hi ha un desequilibri entre les diferents comunitats autònomes. Tenim molt talent al país i una recerca de primer nivell en l'àmbit internacional, però en innovació estem per darrere. Entre els reptes hi ha retenir el talent i transformar el coneixement en solucions que impactin i arribin al mercat, tot generant progrés econòmic i llocs de treball. I que siguin adoptades pel sistema de salut.



I els emprenedors que innoven, amb quines dificultats es troben?

En primer lloc, els manca finançament per poder superar el procés de desenvolupament i validació clínica de les solucions. I també el procés regulador, que a Europa és complex i té un cost elevat. A més, les diferents regulacions que tenen els sistemes sanitaris europeus dificulten l'accés dels seus productes. Un altre repte que tenen és la dificultat de trobar i retenir el talent.



Què aconsellaria als innovadors per facilitar l'entrada dels seus productes al sistema sanitari?

Hi ha uns punts clau que cal tenir en compte: les innovacions han de partir de necessitats clíniques no cobertes; han d'aportar un valor diferencial respecte dels productes ja disponibles al mercat. D'altra banda, és més fàcil que siguin adoptats si encaixen dins les categories de codificació de productes ja existents. En general, un nou producte ja certificat triga uns dos anys a accedir al mercat.

A més, per incorporar noves solucions al sistema sanitari tenim opcions com ara la compra pública innovadora o la compra pública precomercial. Són models de finançament que permeten que organitzacions sanitàries i innovadors puguin adoptar models de risc compartit.