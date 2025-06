La jornada eHealth Connect va concloure amb la celebració d'un sorteig d'un ajut econòmic per continuar fent recerca en salut digital, que va guanyar el director del centre col·laborador de l'OMS en eHealth, adscrit als Estudis de Ciències de la Salut, Francesc Saigí. Acabava així una mostra que va servir per visibilitzar el creixement de la recerca en salut digital a la Universitat i per crear sinergies dins la mateixa comunitat investigadora.