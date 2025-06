Marta Aymerich, Excel·lència Professional en la categoria d'educació mèdica

Marta Aymerich, directora de l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha rebut el Premi a l'Excel·lència Professional en la categoria d'educació mèdica, un reconeixement que atorga el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) a les trajectòries més destacades en els diferents àmbits de la medicina.

Aymerich ha desenvolupat una trajectòria professional destacada en els àmbits de la salut digital, l'educació mèdica i la salut pública al llarg de la seva carrera fins avui. Va participar en la creació de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG), on també ha exercit de professora en diverses assignatures, i va presidir el Comitè Extern Internacional del grau de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra (2020). A més, és avaluadora de programes d'educació superior de ciències de la salut per a agències de qualitat europees i llatinoamericanes.

L'any 2021, Marta Aymerich va dirigir el postgrau internacional de Salut Digital , impartit per l'eHealth Center de la UOC i finançat pel Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), en el qual ha establert una comunitat de pràctica amb graduats per treballar les competències de salut digital a l'Argentina. Aymerich té una llarga experiència en institucions de referència i ha publicat diversos articles científics d'educació mèdica. Va ser investigadora visitant a l'Office of Open Learning de l'Institut de Tecnologia de Massachusetts (MIT) i ha format part del Harvard Chan Frontiers Committee, dins de l'Alumni Council de la Harvard Chan School of Public Health (2020-2021). A més, és membre de l'Associació Catalana d'Educació Mèdica (ACEM) de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques, institució dins de la qual presideix la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears.