Marta Aymerich, directora de l' eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha estat escollida presidenta de la Societat de Salut Pública de Catalunya i de Balears (SSPCiB). Fins ara havia format part de la Junta Directiva com a vocal.

La SSPCiB, integrada dins de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, és una societat científica amb un enfocament inclusiu en la salut pública, constituïda per persones provinents de diverses disciplines interessades o vinculades professionalment amb aquest àmbit.

L'objectiu principal de la SSPCiB és millorar la salut de la població a través de diverses iniciatives:

Promoció i visibilitat de la salut pública.

Desenvolupament científic i tècnic dels seus membres.

Col·laboració amb universitats i administracions.

Creació d'espais de debat i trobada entre professionals de la salut pública i altres societats científiques.

Difusió de la visió dels professionals de la salut pública sobre els problemes de salut i la prevenció.

Per a Aymerich, "assumir la presidència de la SSPCiB representa poder contribuir a fer més visible la salut pública, que s'ocupa de protegir i millorar la salut de les persones i les seves comunitats. I fer-ho de forma interdisciplinària". I és que "és una oportunitat per destacar-ne els beneficis (per exemple, la vacunació ha salvat, i salva, moltes vides) i per reclamar que sigui prioritària en les polítiques i en la inversió", apunta.

Marta Aymerich és metgessa, té un màster de salut pública i és doctora en medicina. A banda de dirigir l'eHealth Center de la UOC, també és investigadora del grup de recerca eHealth Lab de la UOC. A més, és membre del Consell Assessor de Recerca del Parc Sanitari Pere Virgili, membre del Consell Assessor de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i membre del Roster of Experts on Digital Health de l'Organització Mundial de la Salut.

"Assumir aquest càrrec significa apuntar cap al futur, com ho fa sempre la salut pública, tant en la seva missió de prevenir malalties i patiment com en el fet d'aplicar la ciència per millorar la salut globalment; i fer front a reptes actuals com el canvi climàtic, garantir l'accés físicament i digitalment als serveis de salut, cultivar el benestar emocional, vèncer les epidèmies o repensar l'envelliment", conclou Aymerich.