Malgrat el creixent nombre de dones que treballen en l'àmbit acadèmic i científic —en algunes carreres científiques, com en Medicina, són majoria—, i malgrat les legislacions que donen suport a la igualtat en aquest camp i els èxits que obtenen les científiques i acadèmiques, a la societat persisteix una visió esbiaixada del paper dels homes i les dones en la ciència i el coneixement. Amb l'objectiu de denunciar aquesta situació, dues acadèmiques destacades de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Marta Aymerich, directora de l'eHealth Center i antiga vicerectora de Recerca, i Àngels Fitó, actual rectora de la Universitat, han escrit i coordinat el llibre Dones de ciència, tecnologia i pensament (Viena Edicions), que repassa les biografies de vint-i-un referents femenins del món de la ciència, la tecnologia i el pensament.

El llibre es presentarà el 5 de març a la llibreria ONA (Pau Claris, 94, a les 19 h) i en farà la introducció Maravillas Rojo, presidenta d'Abacus Cooperativa, que dialogarà amb les dues autores.

Un èxit professional assolit amb molta lluita

Entre les figures presents a l'obra hi ha la bioquímica Katalin Karikó —Premi Nobel de Medicina per la vacuna contra la COVID-19—, la historiadora britànica Mary Beard (doctora honoris causa per la UOC el 2019), la matemàtica Ada Lovelace, la biòloga Lynn Margulis, la pedagoga Àngels Ferrer Sensat, escriptores com Montserrat Roig, Iris Murdoch, Ingeborg Bachmann, l'economista Mariana Mazzucato (doctora honoris causa per la UOC el 2022), etc. Són professionals de diferents èpoques que van aconseguir —o han obtingut recentment— el màxim reconeixement professional però que, com s'explica al llibre, van haver de superar tot tipus d'obstacles pel fet de ser dones.

Es tracta d'un llibre que ha comptat amb la col·laboració de professores universitàries i acadèmics reconeguts en diverses disciplines (història, filosofia, medicina, matemàtiques, biologia o literatura), com ara la vicerectora de Governança i Política Acadèmica

M. Jesús Martínez-Argüelles, els professors i investigadors dels Estudis d'Arts i Humanitats Marina Garcés i Jaume Claret, la professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació Maria Antònia Huertas, etc.

"Que les dones, pel fet de ser-ho, no puguin contribuir amb equitat en el món de la ciència, la tecnologia i el pensament, fa que hi surti perdent la humanitat sencera, i no només la meitat femenina", explica Marta Aymerich, que dirigeix el centre de recerca en salut digital de la UOC (eHealth Center) i és doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i màster en Salut Pública per la Universitat de Harvard.

Àngels Fitó, rectora de la UOC, a més de vicedegana del Col·legi d'Economistes de Catalunya i membre del Consell Assessor en Política Econòmica de la Generalitat, expressa "el desig que el relat continuï amb altres dones que beguin d'aquestes propostes i se'n basteixin de noves per complir l'objectiu de vetllar pel benestar col·lectiu".

I és que, tal com demostren amb dades les dues autores, tot i els esforços que s'estan fent des de la majoria d'institucions per avançar en la igualtat d'oportunitats, a mesura que es va escalant cap a posicions de lideratge, el percentatge de presència de dones es va reduint fins a un 20 % en els llocs de més responsabilitat.

Les experiències vitals i acadèmiques de les vint-i-una dones que apareixen al llibre conviden a reflexionar sobre com cal avançar en la societat del coneixement d'una manera igualitària entre els dos sexes. En definitiva, es tracta que "les futures generacions de dones triïn allò a què vulguin dedicar-se sense que cap sostre de vidre (estereotips) les privi de fer-ho", com apunta Aymerich.

Tots els autors que han participat en l'obra ho han fet de manera altruista i els beneficis econòmics que s'obtinguin es dedicaran a la recerca sobre dones i ciència, tecnologia i pensament (STEAM).