Els efectes de la pandèmia de la Covid-19 en la salut mental han contribuït a convertir aquesta qüestió en objecte de múltiples recerques per tal d’afrontar els reptes que el nou escenari planteja a la societat. En l’actual context post-pandèmic, que ha suposat un agreujament dels problemes de salut mental, el grup de recerca GRECIL (UB-UOC) de l’eHealth Center de la UOC -al costat de l’associació catalana de la dislèxia (ACD) i de l’associació de famílies amb dificultats d’aprenentatge (AFDACAT)- impulsa entre 2023 i 2024 el projecte “El benestar emocional i la salut mental en infants amb trastorns de l’aprenentatge i les seves famílies: un abordatge integral”. El grup de recerca inicia ara una fase de cerca de famílies voluntàries per a dur-lo a terme.

El nou projecte compta amb el finançament de l’Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” i planteja una investigació al voltant del benestar emocional dels nens i nenes amb trastorns d’aprenentatge i les seves famílies. La Dra. Nadia Ahufinger, investigadora del grup de recerca GRECIL de l’eHealth Center i co-lideressa del projecte, assegura que “tenim molt poca informació del patiment emocional d’aquests nens i nenes” i, més enllà d’això, també existeix poc coneixement sobre “el benestar emocional de les seves famílies”. És per això que el projecte té per objectiu “conèixer i demostrar empíricament el benestar emocional de les famílies”, explica la Dra. Mari Aguilera, investigadora de la Universitat de Barcelona i co-lideressa principal del projecte . Posteriorment, tot aquest coneixement es divulgarà a través d’articles científics i guies divulgatives, entre d’altres canals.

Qui pot participar a l’estudi?

El projecte d’investigació necessita la participació voluntària de famílies amb nens i nenes entre 6 i 12 anys, que tinguin identificada (o es tingui sospita) d’alguna dificultat d’aprenentatge relacionada amb el Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL), dislèxia, discalcúlia o Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH). Les autores de l’estudi busquen la participació de 40 famílies per cada un dels trastorns avaluats, és a dir, 160 famílies.

Què requereix la investigació?

La participació implicaria avaluar tots els infants durant dues sessions d'una hora i mitja de durada, aproximadament. Cada nen/a seria avaluat amb tests estandarditzats pel seu diagnòstic o sospita de diagnòstic i amb tests de cribratge de la resta de possibles dificultats (el llenguatge, lectura, càlcul i atenció). En una segona sessió, es realitzaria l’avaluació de la comprensió emocional amb tasques dissenyades per el grup d'investigació amb un ordinador.

Los proves es faran en format presencial. Els/les participants podran escollir fer-les en unes instal·lacions de la Universitat de Barcelona (Pg. de la Vall d'Hebron, 171, Barcelona – MUNDET) o de la Universitat Oberta de Catalunya (Rambla del Poblenou, 156, Barcelona -22@).

Quin serà el paper de la resta de la família?

A la família se li demanarà contestar qüestionaris estandarditzats sobre la regulació emocional i el benestar emocional dels infants i de la mateixa família. A més a més, algunes d’elles realitzaran entrevistes semi-estructurades per conèixer el seu benestar emocional. La recerca finalitza al setembre del 2024, i les famílies tenen un termini per apuntar-se fins al desembre del 2023.

A través de la participació en el projecte, les famílies obtindran els resultats detallats en totes les proves estandarditzades fetes, tant referents a les dificultats d’aprenentatge com del seu benestar emocional. “Els informes seran d’utilitat per les famílies per poder traslladar aquesta informació a les escoles o centres especialitzats”, subratlla Ahufinger.

Per apuntar-se al projecte es pot omplir aquest formulari de contacte.