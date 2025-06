«Els programes de Hubbik han sigut molt flexibles i adaptats a les nostres necessitats»

Miquel Cerdà és CEO de FilmClub, un projecte que posa el cinema a disposició del professorat i l'alumnat com a eina educativa. Ha participat al programa d’acceleració EduTECH Emprèn i també a l’estand de la UOC a l’edició 2018 del 4YFN, el saló per a start-ups del Mobile World Congress. Segons Cerdà, “participar en programes de Hubbik ens ha sumat i focalitzat. Hem participat en altres programes d'acceleració i acompanyament, però els de Hubbik ha sigut molt flexibles i adaptats a les nostres necessitats”.

Filmclub és una plataforma digital oberta i col·laborativa per a integrar pel·lícules i documentals a les aules per a tractar matèries d'estudi, com ara matemàtiques, ciències, història, filosofia o arts. La plataforma permet reduir el temps i l'esforç dels educadors per a seleccionar materials per a les seves classes.