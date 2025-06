Núria Batllori és màster en Educació i TIC per la UOC i assegura que “Hubbik m’ha ajudat a definir el meu projecte a partir del que només era una idea inicial i m’ha aportat una visió general sobre les passes i els recursos necessaris per desenvolupar-lo”. Batllori ha participat a EduTECH Emprèn, el programa d’acceleració per a projectes emprenedors d’e-learning.