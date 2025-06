«La participació a Hubbik ha estat determinant per acabar d'engegar el meu projecte i ajustar aquelles parts que no teníem gaire clares»

Estudiant del grau de Psicologia a la UOC, Frederic Cerón creu que la seva participació a Hubbik “ha estat determinant per acabar d’engegar el meu projecte i ajustar aquelles parts que no teníem gaire clares”. Cerón ha participat en el programa d’acceleració per a projectes emprenedors d’e-learning EduTECH Emprèn.