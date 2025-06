«L’SpinUOC, de Hubbik, és una finestra a persones interessades en el que fas, i les finestres no les hem de desaprofitar»

Estudiant d’Enginyeria Informàtica, Toni Cuenca creu que “per descomptat, l’SpinUOC, de Hubbik, és una porta molt gran, una finestra que ens permetrà la comunicació entre inversors, persones que estiguin interessades en el que fas, clients, i les finestres penso que no les hem de desaprofitar”. El projecte que va presentar a l’esdeveniment de 2017, Instalik.es, va guanyar el premi del jurat.

Instalik.es és el primer servei de gestió automatitzada per a Instagram dins de Link Studios, un estudi d’R+D destinat a automatització i màrqueting en xarxes socials, amb intenció d’estendre’s a altres xarxes socials, com poden ser Facebook o Twitter. Aquesta aplicació permet optimitzar part del temps que dediquen entitats, empreses i projectes socials de tot tipus d’àmbits a la seva comunicació digital. Instalik.es està en continu desenvolupament i té previstes implementacions sobre geolocalització, gestió de múltiples comptes, versió mòbil així com el contracte de servidors i poder oferir periòdicament informació d’interès per a una gestió òptima de les xarxes socials. Actualment Instalik.es ofereix un període de prova de set dies per a experimentar com es poden aconseguir amb la seva ajuda m’agrada i seguidors a Instagram.