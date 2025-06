Gemma Fàbregas és màster en Aplicacions Multimèdia i va presentar el seu projecte Jo també llegeixo a l'SpinUOC del 2017, on va guanyar el premi del públic. En acabar l’esdeveniment assegurava que “només el fet d’estar aquí, a l’SpinUOC de Hubbik, avui era un regal: la gent que ens ha ajudat a preparar-ho, la gent que hem conegut pel camí, i ara els contactes que fem. Jo crec que hem guanyat tots avui”.

Jo també llegeixo és una aplicació que facilita l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura als nens i les nenes amb síndrome de Down, dissenyada seguint coneixements pedagògics i enriquida amb l’experiència real d’usuaris potencials i els seus familiars. Aquest sistema d’aprenentatge de lectura parteix de la imatge de les paraules completes i del seu reconeixement visual per a passar, un cop assolida aquesta primera etapa, a la separació per síl·labes i, posteriorment, a la descodificació en lletres. Jo també llegeixo és molt més que traspassar a suport multimèdia metodologia reconeguda. La necessitat de definir una experiència lúdica per a captar l’atenció de l’usuari, afavorint l’estimulació en les etapes prèvies a la lectura, dona lloc a aquesta aplicació multimèdia.