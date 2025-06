«Portar un projecte com ARlab des de la idea fins a la implementació seria molt difícil sense el suport i acompanyament professional de l'equip de Hubbik»

Responsable d'Augmented Reality Lab (ARlab), projecte emprenedor de la UOC, Luis Villarejo considera que "portar un projecte com ARlab des de la idea fins a la seva implementació implica passar per una sèrie de reflexions, processos i accions multidisciplinàries molt difícils d'abastar sense el suport i acompanyament professional, excel·lent i proper de l'equip de Hubbik".

La realitat augmentada és una tecnologia a l'abast de tothom que permet, per mitjà d'un telèfon intel·ligent o d'una tauleta tàctil, ampliar la informació real d'un objecte o un indret amb informació digital (documents gràfics, audiovisuals, etc.). Des de fa alguns anys, l'ARlab crea experiències de realitat augmentada tant per a estudiants i professors de la Universitat com per a empreses i entitats. Una de les col·laboracions destacades és amb el CosmoCaixa.



La UOC es va posar en contacte amb el museu per introduir la tecnologia entre els responsables d'exposicions i els va presentar les possibilitats que proporciona la realitat augmentada per a aportar un valor afegit a les exposicions i a l'experiència del visitant. Com a experiència inicial, de totes les peces del museu es va triar el crani del triceratops, i se'n va poder visualitzar un model 3D animat amb qualitat fotorealista a partir del seu reconeixement amb realitat augmentada.