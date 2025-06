"Qualsevol persona amb un projecte innovador té, amb l'SpinUOC, una gran oportunitat per fer-lo créixer"

Crònica de l'SpinUOC 2020, programa anual d'emprenedoria de la UOC que culmina amb una jornada, amb les valoracions dels responsables dels dos projectes guanyadors: Waital, una aplicació que durant el visionat d'una pel·lícula facilita informació i adquisició dels productes, llocs i serveis que hi apareixen, presentada per José Antonio García, estudiant de l'Executive MBA de Negocis Digitals de la UOC; i Waital, una aplicació que durant el visionat d'una pel·lícula facilita informació i adquisició dels productes, llocs i serveis que hi apareixen, presentada per José Antonio García, estudiant de l'Executive MBA de Negocis Digitals de la UOC.