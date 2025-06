Correus obre una convocatòria per a seleccionar cinc projectes emprenedors que rebran fins a 30.000 euros

Fins al 23 d’abril Correus seleccionarà cinc projectes emprenedors de menys de tres anys que rebran assessorament personalitzat per a ser impulsats i un ajut de fins a 30.000 euros. L’anomenat Reto Lehnica ―impulsat per CorreosLabs, centre d’innovació i emprenedoria― s’adreça a projectes relacionats amb un dels tres àmbits temàtics següents: logística, societat ―és a dir, iniciatives que millorin la qualitat de vida de les persones― i digitalització ―projectes sobre la transformació de negocis tradicionals.

Els projectes seleccionats gaudiran d’un any de mentoria ―tutories individuals i personalitzades, entrenament i acompanyament en el desenvolupament del producte o servei―, del suport de Correus ―tant en mitjans materials com en capital humà― i d’un espai de treball on es podrà intercanviar coneixements i compartir idees amb altres emprenedors i actors de l’ecosistema per a desenvolupar una xarxa de contactes.