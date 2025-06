Nova edició del programa en línia sobre generació i maduració d'idees de negoci

Hubbik, la plataforma que impulsa l’emprenedoria i la innovació oberta vinculada als àmbits de coneixement de la UOC, obre la inscripció per a la segona edició del seu programa d’acompanyament emprenedor sobre generació i maduració d’idees de negoci. Si sou membres de la comunitat UOC -estudiants, alumni, professors col·laboradors, tutors o membres de l’equip propi- i teniu una idea de projecte emprenedor i voleu saber com impulsar-la, la treballarem conjuntament de primera mà, incloent-hi el suport d’un mentor expert per a cada projecte. Per a inscriure-s’hi, només cal emplenar aquest formulari. Aquest programa serà impartit en castellà.

El programa començarà el 22 d’octubre i durarà nou setmanes, una per cada mòdul temàtic de continguts: Start-up; Desenvolupant l’oportunitat; Avaluació de mercat; Validació de mercat; Màrqueting i comercialització; Equip; Aclarint la incertesa; Finançament, i Presentacions eficaces. En teniu més informació al web del programa.

Amb aquest programa es vol incentivar els dots emprenedors i creatius i fomentar habilitats per a liderar una proposta empresarial; exposar eines de treball per a la transformació de coneixement o tecnologia en una idea de negoci i en un projecte empresarial; aportar continguts clau per al disseny d’un model empresarial, i facilitar el networking entre actors potencials de les activitats empresarials.

Amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Empresa de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).