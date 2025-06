Apunta't al programa EduTECH Emprèn

EduTECH Emprèn és el programa d’acceleració de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per a projectes emprenedors del sector de l’aprenentatge en línia i té com a objectiu donar suport en el desenvolupament del prototip o servei, la definició del model de negoci i la constitució com a empresa o iniciativa emprenedora amb un alt potencial de creixement. Una iniciativa emmarcada dins Hubbik, la plataforma que impulsa l’emprenedoria i la innovació oberta vinculada als àmbits de coneixement de la UOC. Ja és possible realitzar la inscripció aquí.

Els projectes impulsats per EduTECH Emprèn han d’innovar en l’àmbit de l’aprenentatge i les noves tecnologies en qualsevol faceta, des de la pedagogia i la motivació fins a la gestió i l’administració.

El programa té 4 mesos de durada i consta de dues fases:

I. Formació

125 hores de formació en gestió empresarial, innovació i tecnologia.

de formació en gestió empresarial, innovació i tecnologia. Durada : del 17 de setembre al 15 de novembre del 2018.

: del 17 de setembre al 15 de novembre del 2018. Horari : es combinarà formació en línia amb formació presencial i retransmesa en línia els dimarts, dimecres i dijous de 18 h a 21 h.

: es combinarà formació en línia amb formació presencial i retransmesa en línia els dimarts, dimecres i dijous de 18 h a 21 h. Equip docent format per professors i investigadors de la UOC i col·laboradors externs.

II. Tutories

10 hores d’acompanyament i assessorament individualitzat per projecte constituït.

individualitzat per projecte constituït. Durada : novembre i desembre del 2018.

: novembre i desembre del 2018. Horari : per convenir amb els tutors.

: per convenir amb els tutors. Tutors especialistes del sector.

Lloc: tant les sessions de formació com les de tutoria es faran en una seu de la UOC o en les instal·lacions d’algun dels seus col·laboradors, i també se’n podrà seguir la retransmissió en línia.

Cost: EduTECH Emprèn està íntegrament finançat per la UOC i té el suport del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament del Fons Social Europeu.

Certificació de participació: els participants que assisteixin com a mínim al 70% de les sessions del programa rebran un certificat d’assistència emès per la UOC.

Participants: el programa tindrà 20 participants.[1]

Selecció: la selecció dels candidats es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2018.

Més informació aquí i escrivint a hubbik@uoc.edu

Contacta amb nosaltres abans del 15 de juliol!

[1] La UOC valorarà la possibilitat d’incorporar més de 20 participants si ho troba convenient.