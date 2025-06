El 25 de març començarà la primera part del MOOC d’emprenedoria «Com pots crear la teva empresa». Explicarà quins passos has de seguir per a impulsar el teu propi projecte emprenedor.

Aquest MOOC és organitzat per les universitats públiques catalanes, amb el suport de la Generalitat i l’ACUP.

Consta de dues parts ben diferenciades amb diferents mòduls. La primera part té l’objectiu de crear i validar un model de negoci i la segona part vol donar una visió general de com es fa un pla de negoci i com es finança.

Els continguts de la primera part del curs són els següents:

Mòdul 1 : Introducció: l’emprenedor, la idea i l’equip

: Introducció: l’emprenedor, la idea i l’equip Mòdul 2 : El model de negoci. Canvas

: El model de negoci. Canvas Mòdul 3: Validació del model de negoci. Mètode Lean Startup

La durada d’aquesta primera part del curs és de tres setmanes.

Pots trobar més informació sobre com us hi podeu inscriure en aquest enllaç.