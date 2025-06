SpinUOC 2018

Connecta’t amb els vuit projectes innovadors



Els promotors dels projectes ―membres de la comunitat UOC― explicaran en un format creatiu de poc més de cinc minuts les seves iniciatives, seleccionades per un jurat d’experts. Acabades les presentacions, l’#SpinUOC disposa d’un espai d’entrevistes ràpides per a reunir-se breument amb els promotors dels projectes: els SpinMeetings. Enguany, els projectes que s’hi presentaran se centren en els temes següents:

-Filmclub, amb Miquel Cerdà, participant en el programa EduTECH Emprèn de Hubbik: «Aprendre amb el cinema».

-Monstrid Pathmaker, amb Josep Matamoros, postgraduat en Disseny i Programació d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils i estudiant del màster de Disseny i Desenvolupament de Videojocs a la UOC: «La revolució dels videojocs de plataformes».

-Muutech, amb Víctor Calvo, màster en Seguretat Informàtica i màster en Direcció i Gestió de Sistemes i Tecnologies de la Informació per la UOC: «Monitorització fàcil i per a tots».

-Optimio, amb Joan Iniesta, estudiant d’Administració i Direcció d’Empreses a la UOC: «El teu optimitzador de despeses».

-Potmath, amb Frederic Cerón, graduat en Psicopedagogia, estudiant de Psicologia a la UOC i participant del programa de Hubbik, EduTECH Emprèn: «Realitat virtual per a les dificultats d’aprenentatge».

-Relief Maps, amb Maria Rodó, investigadora del grup Gènere i TIC de la UOC: «Fem visibles les desigualtats socials».

-Ucheck, amb Lorenzo Marini, postgraduat en Periodisme Digital per la UOC: «Lluitem junts contra les fake news».

-Voiception, amb Eduard Marcel González, graduat en Tecnologies de Telecomunicació per la UOC: «Tecnologia per al reconeixement d’emocions».

#SpinUOC i Hubbik

L’#SpinUOC, que compleix sis anys, s’emmarca dins de Hubbik, la plataforma que impulsa l’emprenedoria i la innovació oberta vinculada als àmbits de coneixement de la UOC. L’acte, conduït per Òscar Dalmau, tindrà música en directe. Rep el suport d’Estrella Damm, Foment del Treball Nacional, Ramon Molinas Foundation, 4 Years From Now i Seed & Click.

El 14 de juny a les 19 h t’esperem a l’#SpinUOC 2018, a l’antiga fàbrica d’Estrella Damm (c. Rosselló, 515, de Barcelona). Inscriu-t’hi aquí.

Concurs de fotos a Twitter i Instragram

Piula fotos a Twitter o publica-les a Instagram que inspirin que Tot és possible! amb l’etiqueta #SpinUOC per participar en un concurs per guanyar una entrada per al 4 Years From Now (4YFN). En aquest enllaç en tens més detalls.

L’#SpinUOC té el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).