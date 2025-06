SpinUOC 2019: impulsem el teu projecte emprenedor

Més de cent projectes emprenedors han tingut el suport de la UOC per mitjà de l’#SpinUOC, el programa d’emprenedoria i transferència de coneixement de la UOC, iniciativa que té oberta la convocatòria de la setena edició per a assessorar sobre els projectes emprenedors de la comunitat universitària —estudiants, alumni, professors, professors col·laboradors, investigadors i membres del personal de gestió— i formar els seus promotors. Entre els candidats, seran seleccionats vuit finalistes per a participar en una jornada amb stakeholders, en la qual es lliuraran 7.000 euros en premis en metàl·lic i entrades per al 4 Years From Now (4YFN). Vols proposar un projecte? Emplena aquest formulari abans del 7 de gener vinent.

L’empenta per al teu projecte innovador

Siguis estudiant, alumni, professor/a, professor/a col·laborador/a, investigador/a o membre del personal de gestió de la UOC, si tens un projecte emprenedor innovador actiu, necessites ajuda per a impulsar-lo o encara només és una idea, l’#SpinUOC pot ser-ne el punt d’inflexió. El teu treball final de grau o de màster es pot convertir en realitat!

Casos d’èxit

«L’#SpinUOC és una experiència brutal que m’ha ensenyat molt!», comenta Miquel Cerdà, participant en el programa EduTECH Emprèn de Hubbik, impulsor de Filmclub —iniciativa per a facilitar l’ús de cinema a les escoles— i guanyador del premi del jurat de l’edició 2018. «L’#SpinUOC m’ha ajudat molt a concretar el meu projecte», apunta Maria Rodó, investigadora de Gènere i TIC de la UOC i creadora de Relief Maps, eina d’anàlisi de dades socials, guanyadora del premi a l’impacte social. «L’#SpinUOC és l’impuls al nostre projecte que anàvem buscant», indica Frederic Cerón, alumni de la UOC, responsable de PotMath, projecte guanyador del premi del públic sobre realitat virtual per a les dificultats d’aprenentatge. Mira com va ser l’edició passada en aquest reportatge en vídeo.

Formació i assessorament per a totes les propostes

Totes les propostes presentades participaran en un procés inicial d’assessorament, definició i maduració del model de negoci. Un jurat d’experts seleccionarà els vuit projectes que es presentaran a la setena edició de la jornada #SpinUOC, el 13 de juny de 2019, a l’antiga fàbrica d’Estrella Damm. Els vuit finalistes rebran assessorament personalitzat, adaptat a les necessitats de cada projecte, i acompanyament per a preparar la seva presentació el dia de l’esdeveniment. Més de 200 persones d’àmbits relacionats amb els projectes finalistes assisteixen cada any a la jornada de l’#SpinUOC. A més, diferents projectes finalistes de les edicions anteriors han format part de l’estand de la UOC al 4YFN i han obtingut ressò en diferents mitjans de comunicació.

Disposeu de tota la informació necessària per a enviar la vostra proposta a les bases de participació.

Premis

Es lliuraran tres premis en metàl·lic entre els vuit projectes presentats a l’esdeveniment: un al millor projecte emprenedor, dotat amb 3.000 euros, i dos de 2.000 euros cadascun, un al que tingui més impacte social (Premi Ramon Molinas al millor projecte d'impacte social) i l’altre a la millor presentació feta el dia de l’acte. Tots tres guardons seran atorgats en el mateix esdeveniment, el 13 de juny. Tots els finalistes rebran una entrada per a assistir al 4YFN del 2020, la fira de les start-up tecnològiques del Mobile World Congress.

L’#SpinUOC és impulsat per Hubbik, la plataforma que impulsa l’emprenedoria i la innovació oberta vinculada als àmbits de coneixement de la UOC. És una iniciativa que té el suport d’Estrella Damm, Foment del Treball, Ramon Molinas Foundation, Seed&Click i la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).