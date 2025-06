SpinUOC 2020: convocatòria oberta per a l'impuls de projectes emprenedors

Projectes tecnològics, que poden ser des d'aplicacions o dispositius electrònics fins a idees que solucionen problemes socials o del dia a dia. Fins i tot, iniciatives que poden ser un treball final de grau o de màster conclòs o encara en curs. Des del 2013, la UOC impulsa projectes emprenedors de la seva comunitat amb la convocatòria anual #SpinUOC. Aquest programa acaba d'obrir el període per a l'enviament de propostes. Qualsevol persona relacionada amb la Universitat —sigui estudiant, alumni, professor, investigador o personal de gestió— pot fer arribar la idea del seu projecte emprenedor a la convocatòria oberta d'aquest programa omplint aquest formulari abans del 7 de gener de 2020. «Volem incloure l'emprenedoria en l'empremta de la nostra comunitat i de la societat i que formi part de la cultura de treball oberta i col·laborativa», apuntava Àngels Fitó, vicerectora de Competitivitat i Ocupabilitat de la UOC, en l'acte final de l'edició anterior de l'SpinUOC.

Assessorament per a totes les propostes

Un total de 60 iniciatives emprenedores d'estudiants, graduats, professorat, investigadors i personal de gestió de la UOC han pujat a l'escenari al llarg de les 7 finals que han tingut lloc de l'SpinUOC. Aquest programa d'impuls a l'emprenedoria entoma la 8a. edició, que culminarà el 18 de juny de 2020 a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm davant més de 250 stakeholders. «Ens vam apuntar a l'SpinUOC perquè tenir un aliat de la talla de la UOC per a tirar endavant el nostre projecte ens semblava una oportunitat molt bona», assenyala Flavia Laurencich, responsable de Chordata, el projecte guanyador del premi del jurat de l'edició anterior. «Com a start-up necessitem adaptar-nos a l'entorn amb flexibilitat, i la UOC, per mitjà de l'SpinUOC, ens ajuda a fer-ho. Valorem positivament la difusió que hem tingut del projecte i el fet d'acostar-nos a possibles inversors», puntualitza Àngel Puertas, impulsor de SeniorDomo, el projecte guanyador dels premis del públic i de la Ramon Molinas Foundation a l'impacte social en l'edició del 2019 d'aquest programa de la UOC. Podeu veure en què va consistir aquella edició en aquesta crònica en vídeo de l'acte final de l'#SpinUOC 2019.

Totes les propostes que s'han presentat a la convocatòria oberta participen en un procés d'assessorament, definició i maduració del model de negoci, i després d'aquest procés un jurat d'experts tria els vuit projectes finalistes que participaran en la jornada del 18 de juny de 2020. Aquestes vuit iniciatives tindran un assessorament personalitzat segons les necessitats de cada projecte, i també un acompanyament individualitzat per a preparar les presentacions per al dia de l'esdeveniment.

Premis en metàl·lic, i impacte internacional i mediàtic

Entre els finalistes que seran presents el dia 18 de juny es lliuraran dos premis de 2.000 euros, un atorgat pel públic assistent i un altre atorgat per la Ramon Molinas Foundation a l'impacte social, i un més de 3.000 euros, concedit pel jurat de l'SpinUOC. A més, la UOC impulsarà la visibilitat d'aquests vuit projectes amb una estratègia de difusió pels canals de la mateixa Universitat enfocada a obtenir-ne un impacte en els mitjans de comunicació.

A més de l'assessorament, el suport i la formació en emprenedoria que reben tots els projectes que es presenten a la convocatòria, els vuit projectes finalistes també obtenen una entrada per al 4 Years From Now (4YFN) del 2021, la fira internacional d'start-ups que impulsa el Mobile World Congress, en la qual la UOC té un estand propi dedicat a impulsar internacionalment projectes emprenedors, que, en molts casos, procedeixen d'edicions anteriors de l'SpinUOC. En aquesta crònica en vídeo podeu veure en què consisteix la participació de la UOC, amb projectes emprenedors, en aquesta fira de referència mundial.

Hi ha tota la informació de l'#SpinUOC 2020 en aquestes bases de participació. Aquest programa es duu a terme per mitjà de Hubbik, la plataforma que impulsa l'emprenedoria i la innovació oberta vinculada als àmbits de coneixement de la UOC, amb el suport d'Estrella Damm, Foment del Treball, Ramon Molinas Foundation, Seed&Click i la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, amb cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).