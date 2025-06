Mentoria Alumni

Anna Cano

Consultora estratègica de Màrqueting i Comunicació.

Amb més de vint anys d'experiència professional en el sector empresarial, ha dedicat els últims deu anys a la seva passió: acompanyar emprenedors conscients amb projectes sostenibles i ecològics a donar a conèixer les seves marques, amb una visió integral focalitzada en el màrqueting digital i la comunicació. Així mateix, en els darrers cinc anys s'ha especialitzat en escoles i congressos en línia i també en llançaments, principalment per a projectes conscients, amb ànima i per a professionals consolidats en el seu sector que estan en procés de transformació digital. Consciència és la principal paraula clau transversal que aplica en el seu desenvolupament professional i personal.

Borja Vega

Coordinador de finançament privat a Ayuda en Acción.

Té prop de vint anys d'experiència professional en empreses tecnològiques i entitats socials. Ha dedicat els darrers deu anys al que l'apassiona més: formar i compartir coneixements sobre màrqueting social, les aliances entre l'empresa i la societat i el voluntariat corporatiu. Ajuda empreses i fundacions de sectors diferents a dissenyar i posar en marxa programes de responsabilitat social i a construir relats de transformació que les connecten amb els seus grups d'interès (treballadors, clients, inversors…) i les orienten cap a la sostenibilitat.

És membre de l'Associació Espanyola de Directius de Responsabilitat Social.

Joan Haro

Soci d'Acaudit Consulting i Pragma Solucions.

Economista especialitzat en finances i control de gestió amb més de trenta anys ajudant empreses i emprenedors en l'inici i el final del cicle de vida dels seus projectes, identificant els motius més habituals d'èxit i fracàs.

Membre del Registre d'economistes forenses, de Cumplen i de l'Associació Professional Espanyola de Privacitat.

Júlia de Pedro

Senior Insights Manager de Spotahome.

Apassionada de la tecnologia com a mitjà per construir avantatges sostenibles en una companyia. Té quinze anys d'experiència en màrqueting i estratègia en empreses de l'IBEX 35 i empreses emergents innovadores (hot start-ups), enamorada de crear idees i de fer que les coses passin. Feliç d'ajudar que petits projectes es converteixin en grans projectes.

Leonard Glab

Director de GLAB2B Marketing.

Professor associat d'EADA Business School i de la Universitat Pompeu Fabra. Fundador i consultor estratègic de GLAB2B i assessor acreditat per ACCIÓ (Generalitat de Catalunya), on acompanya pimes i emprenedors a transformar els seus processos empresarials en departaments de màrqueting, comercials i servei d'atenció a client per impulsar el creixement i millorar la relació de client.

Miguel Ángel Claver

Responsable de transformació operacional i digital a Zurich.

Té una experiència dilatada en consultoria estratègica i de TI en diversos sectors com ara telecomunicacions, Administració pública i construcció. Especialitzat des de fa divuit anys en el sector de les assegurances treballant per a diverses multinacionals com Winterthur, Allianz i Zurich Insurance, on actualment desenvolupa projectes de transformació digital i organitzativa, i també projectes en l'àmbit insurtech (assegurances i tecnologia). Inversor en empreses emergents del sector serveis i de logística d'última milla.