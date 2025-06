Les universitats són la principal font d’innovació i solucions als reptes socials que també poden cobrir les necessitats del mercat. Moltes empreses emergents i empreses derivades de les universitats es funden a les institucions europees d’educació superior, però no tenen capacitat de creixement i sostenibilitat. Després de 3 anys, més del 50% de les empreses emergents fracassen a causa de la baixa rendibilitat i capacitat de creixement. L’origen d’aquest fracàs prové de les arrels de la fundació start-up: les habilitats empresarials i empresarials dels fundadors, la seva complementarietat de competències i les dels seus equips, la seva capacitat per trobar xarxes de suport, les dificultats per trobar una start-up eficaç suport a l’ecosistema i la capacitat d’internacionalització.

Els socis de SpinTeams han desenvolupat programes d'assessorament, aprenentatge entre parells i mentors que han demostrat resultats en assolir un percentatge de supervivència entre el 75% i el 97% dels seus start-ups i spin-offs després de 3 anys de creació. emprenedoria una de les prioritats de les institucions deducació superior participants daquest projecte.

SPINTeams vincula les institucions d'educació superior a les comunitats empresarials d'èxit establint metodologies d'assessorament, aprenentatge entre iguals i mentoring per augmentar la taxa d'èxit de start-ups i spin-offs. El seu objectiu principal és millorar les competències emprenedores i empresarials dels futurs emprenedors de les institucions d'educació superior (IES), així com els seus spin-offs i start-ups actuals i futures, per aconseguir empreses cada cop més sostenibles.

