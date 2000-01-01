Formes de possessiu d'altres varietats
En la varietat valenciana, aquestes formes es fan servir tant en registre formal com informal. En canvi, en les altres varietats en què s'utilitzen, només tenen un ús informal.
|Cosa (o persona) poseïda
|Persona
|m. sing.
|f. sing.
|m. pl.
|f. pl.
|Posseïdor
|singular
|1a.
|el meu
(mon)
|la meua
(ma)
|els meus
(mos)
|les meues
(mes)
|2a.
|el teu
(ton)
|la teua
(ta)
|els teus
(tos)
|les teues
(tes)
|3a.
|el seu
(son)
|la seua
(sa)
|els seus
(sos)
|les seues
(ses)
|plural
|1a.
|el nostre
|la nostra
|els nostres
|les nostres
|2a.
|el vostre
|la vostra
|els vostres
|les vostres
|3a.
|el seu
|la seua
|els seus
|les seues
|llur
|llur
|llurs
|llurs