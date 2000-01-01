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Formes de possessiu d'altres varietats

En la varietat valenciana, aquestes formes es fan servir tant en registre formal com informal. En canvi, en les altres varietats en què s'utilitzen, només tenen un ús informal.

 Cosa (o persona) poseïda
 Personam. sing.f. sing.m. pl.f. pl.
Posseïdorsingular1a.el meu
(mon)		la meua
(ma)		els meus
(mos)		les meues
(mes)
2a.el teu
(ton)		la teua
(ta)		els teus
(tos)		les teues
(tes)
3a.el seu
(son)		la seua
(sa)		els seus
(sos)		les seues
(ses)
plural1a.el nostrela nostraels nostresles nostres
2a.el vostrela vostraels vostresles vostres
3a.el seula seuaels seusles seues
llurllurllursllurs

 