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Quadre general ternari

 DemostratiusPronoms neutres
 masculífemení
 singularpluralsingularplural
De primer grauaquest (o este)aquests (o estos)aquesta (o esta)aquestes (o estes)açò
De segon grauaqueix (o eixe)aqueixos (o eixos)aqueixa (o eixa)aqueixes (o eixes)això
De tercer grauaquellaquellsaquellaaquellesallò

En els dialectes en què s'usa el sistema ternari, les formes preferibles en els registres formals escrits són les reforçades (amb el constituent aqu).