Quadre general ternari
|Demostratius
|Pronoms neutres
|masculí
|femení
|singular
|plural
|singular
|plural
|De primer grau
|aquest (o este)
|aquests (o estos)
|aquesta (o esta)
|aquestes (o estes)
|açò
|De segon grau
|aqueix (o eixe)
|aqueixos (o eixos)
|aqueixa (o eixa)
|aqueixes (o eixes)
|això
|De tercer grau
|aquell
|aquells
|aquella
|aquelles
|allò
En els dialectes en què s'usa el sistema ternari, les formes preferibles en els registres formals escrits són les reforçades (amb el constituent aqu).