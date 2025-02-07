Sofía Bustos, nutricionista, primera graduada en Latinoamérica del máster universitario de Salud Planetaria de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y fundadora y directora de la ONG Actuemos

- ¿Cómo te definirías?

Apasionada por generar cambios transformadores.

- ¿Desde siempre?

Sí, lo soy en distintas áreas, no solo en la profesional.

- ¿Qué hizo que te dedicaras a trabajar por la promoción de sistemas alimentarios saludables y sostenibles?

Me gradué en Chile y emigré a Estados Unidos. Estando allí, descubrí todo lo que se puede conseguir mejorando la nutrición de la población.

- ¿Por qué en Estados Unidos?

Entonces gobernaba Barack Obama, y Michelle Obama impulsaba mejoras en la alimentación escolar. Yo vivía en la zona de Washington D. C., trabajaba para una ONG y conocí a un grupo de personas con las mismas ideas y convicciones. Partíamos de la idea de hacer un cambio transformador en el sistema alimentario escolar, que hasta entonces era poco saludable y un icono de mala nutrición.

- ¿En qué consistía vuestra propuesta?

En modificar todos los menús escolares incorporando la educación alimentaria y una compra local que fuera económicamente sostenible para mejorar las condiciones de vida de las escuelas públicas en Washington D. C. Después de varios años y mucho trabajo, el proyecto dio buenos resultados. Se implementó en la zona una ley que incorporaba las compras a proveedores locales y menús más saludables y sostenibles. Más allá del menú saludable, se tenían en cuenta otros aspectos importantes como la procedencia de los productos o la huella de carbono.

- ¿Las familias eran conscientes de la importancia de una dieta sana?

No mucho, no veían la necesidad de cambiar la dieta. Hubo alta resistencia a los cambios, pero la directora del centro en el que trabajaba estaba muy sensibilizada y nos dio espacio para trabajar con las familias. Toma un tiempo, es educación y sensibilización. No se trata solo de un cambio en la alimentación, por eso el trabajo interdisciplinar es tan importante. Por su parte, los niños recibían bien los cambios.

- A partir de ahí, ¿qué hiciste?

Continué trabajando en esos temas asesorando a organismos internacionales en Sudamérica y promoviendo sistemas alimentarios más saludables y sostenibles. Con la ONG Actuemos estamos trabajando para replicar la experiencia de Washington D. C. en las escuelas públicas de Chile.

- ¿Cómo es la alimentación en Chile?

Es mejor que en Estados Unidos, pero hay bastantes oportunidades de mejora, sobre todo si se incorpora a los pequeños productores y la pesca tradicional. Chile no es una excepción, se tiene que familiarizar con la humanización de la alimentación y tomar de la mano los conceptos que aborda el máster universitario de Salud Planetaria de la UOC.

- ¿Cómo llegaste a la UOC?

Cuando decidí estudiar, mi hijo pequeño era un bebé. Me postulé a universidades extranjeras para másteres presenciales porque en Chile no se desarrollan estos temas, pero llegó la pandemia y me quedé sin la posibilidad de ir con una beca. No quería dejar pasar la energía de estudiar y busqué una alternativa virtual o semipresencial. Llegué a la UOC buscando opciones que me permitieran compatibilizar mi vida laboral y personal desde Chile. No tenía referencias, así que pregunté a exalumnos cómo había sido su experiencia. Me dieron buenas opiniones y decidí aventurarme.

- ¿Qué te aportó el máster universitario de Salud Planetaria de la UOC?

Adquirí herramientas que he podido incorporar a mi trabajo y mucha información que desconocía. Antes del máster, sentía que necesitaba profundizar en conocimientos que iban apareciendo a lo largo de mi carrera profesional. El máster me ha permitido adentrarme en la evidencia de lo que explica la teoría.

- ¿Cómo valoras la experiencia?

Muy bien. Fue más demandante y requirió más estudio del que pensaba, por eso me demoré. Tengo dos trabajos y mis hijos.

- ¿Qué supone un abordaje interdisciplinar de la nutrición?

Trabajar de forma colaborativa con profesionales de otros sectores es nuevo y necesario. Suelo ser la única nutricionista en los equipos en los que trabajo en estos temas. El abordaje suele ser sectorizado en agricultura con agrónomos.