Becas Fundación Caja de Ingenieros
Gracias a la Fundación Caja de Ingenieros, los estudiantes interesados en cursar el máster universitario de Ingeniería Informática o el máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación pueden optar a una de las dos becas de 3.500 euros para cursarlos, un importe que se corresponde aproximadamente con su coste.
El estudiante tendrá que cursar la totalidad del máster en seis semestres académicos consecutivos como máximo, a partir del primer semestre del curso 2026-2027.
Los programas de la UOC se cursan en línea.
La actividad docente tiene lugar en el Campus Virtual, un entorno virtual que puedes llevar en el bolsillo y donde encontrarás las aulas, tu espacio personal y las herramientas necesarias para el estudio y la comunicación.
La docencia se hace en catalán o castellano.
El estudiante tendrá que cursar la totalidad del máster en seis semestres académicos consecutivos como máximo, a partir del primer semestre del curso 2026-2027.
Los beneficiarios optan a una beca de 3.500 euros, un importe que se corresponde aproximadamente con el coste del máster.
● Estar en posesión de uno de los siguientes títulos: grado de Ingeniería Informática, Ingeniería Informática (2.º ciclo), diplomatura o bien licenciatura de Informática.
● Cumplir los requisitos de acceso al máster.
● Tener un expediente de la titulación de acceso al máster con una nota superior a 6 en escala [0-10] o 1,6 en escala [0-4].
● Comprometerse a terminar los estudios en seis semestres.
● Estar en posesión de un título de grado (240 ECTS) que habilite para ejercer la profesión de ingeniero técnico de telecomunicación (orden CIN/352/2009).
● Cumplir los requisitos de acceso al máster.
● Tener un expediente de la titulación de acceso al máster con una nota superior a 6 en escala [0-10] o 1,6 en escala [0-4].
● Comprometerse a terminar los estudios en seis semestres.
Los candidatos deben inscribirse a través de este enlace y anexar la siguiente documentación:
● Documento acreditativo del expediente académico de la titulación de acceso al máster en el que conste la nota media.
● Currículo.
● Carta de motivación para hacer los estudios.
Puedes consultar las bases legales de la convocatoria en el e-tablón de la sede electrónica de la UOC.
En caso de discrepancia, la información válida será la que conste en las bases de la convocatoria publicadas en el e-tablón de la UOC.
1) Periodo de presentación de solicitudes:
Hasta el 16 de julio de 2026.
2) Resolución de las becas:
A partir del 24 julio de 2026.
La adjudicación definitiva de estudiantes beneficiarios de las becas se publicará, en la página web, el 29 de julio de 2026.