Gracias a la Fundación Caja de Ingenieros, los estudiantes interesados en cursar el máster universitario de Ingeniería Informática o el máster universitario de Ingeniería de Telecomunicación pueden optar a una de las dos becas de 3.500 euros para cursarlos, un importe que se corresponde aproximadamente con su coste.

El estudiante tendrá que cursar la totalidad del máster en seis semestres académicos consecutivos como máximo, a partir del primer semestre del curso 2026-2027.