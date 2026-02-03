Beques Fundació Caixa Enginyers
Gràcies a la Fundació Caixa Enginyers, els estudiants interessats a cursar el Màster universitari d'Enginyeria Informàtica o el Màster universitari d'Enginyeria de Telecomunicació poden optar a una de les dues beques de 3.500 euros per cursar-los, un import que es correspon aproximadament amb el seu cost.
L'estudiant haurà de cursar la totalitat del màster en sis semestres acadèmics consecutius com a màxim, a partir del primer semestre del curs 2026-2027.
Els programes de la UOC es cursen en línia.
L'activitat docent té lloc al Campus Virtual, un entorn virtual que es pot portar a la butxaca i on trobaràs les aules, el teu espai personal i les eines necessàries per a l'estudi i la comunicació.
La docència es fa en català o castellà.
L'estudiant haurà de cursar la totalitat del màster en sis semestres acadèmics consecutius com a màxim, a partir del primer semestre del curs 2026-2027.
Els beneficiaris opten a una beca de 3.500 euros, un import que es correspon aproximadament amb el cost del màster.
● Estar en possessió d'un dels títols següents: grau d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria Informàtica (2n cicle), diplomatura o bé llicenciatura d'Informàtica.
● Complir els requisits d'accés al màster.
● Tenir un expedient de la titulació d'accés al màster amb una nota superior a 6 en escala [0-10] o 1,6 en escala [0-4].
● Comprometre's a acabar els estudis en sis semestres.
● Estar en possessió d'un títol de grau (240 ECTS) que habiliti per a l'exercici de la professió d'enginyer tècnic o eninyera tècnica de telecomunicació (ordre CIN/352/2009).
● Complir els requisits d'accés al màster.
● Tenir un expedient de la titulació d'accés al màster amb una nota superior a 6 en escala [0-10] o 1,6 en escala [0-4].
● Comprometre's a acabar els estudis en sis semestres.
Els candidats s'han d'inscriure a través d'aquest l'enllaç i annexar la documentació següent:
● Document acreditatiu de l'expedient acadèmic de la titulació d'accés al màster en què consti la nota mitjana.
● Currículum.
● Carta de motivació per fer els estudis.
Pots consultar les bases legals de la convocatòria a l'e-tauler de la seu electrònica de la UOC.
En cas de discrepància, la informació vàlida serà la que consti en les bases de la convocatòria publicades en l'e-tauler de la UOC.
1) Període de presentació de les sol·licituds:
Del 27 de maig al 16 de juliol de 2026
2) Resolució de les beques:
A partir del 24 de juliol de 2026
La llista definitiva d'estudiants beneficiaris de les beques es publicarà, a la pàgina web, el 29 de juliol de 2026.