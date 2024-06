Para solicitar una beca es necesario seguir los pasos indicados a continuación:

Primero. Rellenar el formulario de solicitud de la beca.

Segundo. Enviar por correo electrónico y en un único documento la documentación acreditativa a la dirección uocmadrid@uoc.edu. Debe incluir:

Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. Declaración responsable de conocimientos básicos de ofimática e internet. Carta de motivación en la que se expliquen los motivos de cursar la asignatura escogida y los objetivos que se pretenden alcanzar.

De manera adicional y no obligatoria , se puede presentar la siguiente documentación , que ayuda a la candidatura a obtener puntos para el baremo (no se aceptarán documentos no vinculados):