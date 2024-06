Per sol·licitar una beca cal seguir els passos següents:

Primer. Emplenar el formulari de sol·licitud de la beca.

Segon. Enviar per correu electrònic i en un únic document la documentació acreditativa a l'adreça uocmadrid@uoc.edu. Ha d'incloure:

Fotocòpia del document nacional d'identitat o del passaport. Declaració responsable de coneixements bàsics d'ofimàtica i internet. Carta de motivació en la qual s'expliquin els motius de cursar l'assignatura triada i els objectius que es volen aconseguir.

De manera addicional i no obligatòria , es pot presentar la documentació següent, que ajuda la candidatura a obtenir punts per al barem (no s'acceptaran documents no vinculats):