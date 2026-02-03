Datos de inserción laboral y oportunidades de futuro

El mercado laboral premia ambas disciplinas, aunque con matices: según los datos más recientes de AQU Catalunya para los grados de la UOC, Administración y Dirección de Empresas presenta una ocupación más alta y estable, mientras que Economía parte de una cifra más baja en su promoción más reciente, pero con un sueldo bruto mensual prácticamente idéntico.

Indicador de inserción laboral (AQU, 2026) Administración y Dirección de Empresas Economía Tasa de ocupación 95,9 % (evolución estable: entre 92,4 % y 98,1 % desde 2008) 84,6 % (única promoción con datos disponibles hasta ahora) Tasa de paro 2,8 % 9,2 % Trabajo en funciones específicas de la titulación 71,7 % 63,9 % Contrato fijo o indefinido 84,1 % 78,7 % Beneficios brutos mensuales (tiempo completo) 3.189 € 3.182 € Principales sectores en crecimiento Consultoría, logística internacional, transformación digital de empresas. Banca y fintech, análisis de datos económicos, sostenibilidad y economía verde.

Fuentes: Inserción laboral del grado en Economía (UOC) (AQU, 2026), Inserción laboral del grado en ADE (UOC) (AQU, 2026).

¿En qué y dónde podrás trabajar si haces ADE?

Controller financiero o analista de gestión en una empresa privada.

Consultor/a estratégico/a en una consultoría, ayudando a otras empresas a mejorar.

Responsable de comercio internacional o logística en una multinacional.

Emprendedor/a, si quieres crear y dirigir tu propio negocio.

¿En qué y dónde podrás trabajar si haces Economía?

Analista económico/a en un banco, una aseguradora o una entidad financiera.

Técnico/a en un organismo público (banco central, ministerio, instituto de estadística).

Consultor/a económico/a, evaluando el impacto de políticas o proyectos.

Investigador/a en un centro de investigación o think tank económico.

Mitos e ideas equivocadas que no deberían condicionarte a la hora de escoger

Algunos prejuicios llevan a elegir por miedo o desinformación, no por criterio real.

Mito: "Economía requiere un nivel de matemáticas alto". Economía trabaja con el análisis estadístico y macroeconómico más abstracto, pero Administración y Dirección de Empresas aplica las matemáticas igualmente, en la contabilidad y las finanzas de la empresa. La diferencia no es el nivel, sino a qué se aplican los números.

Mito: "ADE tiene muchas más salidas que Economía". Ambas tienen salidas sólidas, pero orientadas a cosas distintas: Administración y Dirección de Empresas, hacia la gestión dentro de una organización; Economía, hacia el análisis de mercados y políticas. No se trata de cuál tiene más, sino de hacia qué tipo de trabajo te lleva cada una.

¿Cómo puede ser tu día a día dentro de unos años si estudias ADE o Economía?

Imagínate un día trabajando en el sector de ADE: empiezas revisando los números del departamento, tienes una reunión para decidir si se lanza un nuevo producto y acabas ajustando el presupuesto de un proyecto con tu equipo. Cada decisión tiene un impacto directo e inmediato en la empresa.

Imagínate un día trabajando en el sector de Economía: analizas cómo ha evolucionado un indicador macroeconómico, redactas un informe sobre el impacto de una política fiscal y debates con otros profesionales qué consecuencias tendrá a medio plazo. Tu impacto es más amplio, pero también más indirecto.

¿Y si quieres seguir especializándote en el futuro?

Tanto Administración y Dirección de Empresas como Economía te permiten seguir especializándote después. Puedes hacer un máster en Análisis Económico habiendo estudiado ADE, o un máster en Dirección y Administración de Empresas habiendo estudiado Economía: al compartir buena parte de la formación básica, el reconocimiento de créditos suele ser alto si decides dar el salto. Tu elección actual no tiene por qué cerrarte puertas en un futuro.

¿Qué grado encaja mejor con tu futuro? Descubre la oferta de la UOC

¿Ya tienes claro cuál es tu camino? En la UOC puedes estudiar con un modelo 100 % en línea y flexible que se adapta a tu ritmo y a tu vida.

Si has conectado más con ADE: Conoce el grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la UOC y su plan de estudios.

Si ves tu futuro en Economía: Descubre el grado en Economía en la UOC y sus salidas.