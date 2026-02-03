La diferència principal entre el grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i el d'Economia és l'enfocament. ADE et forma per gestionar i prendre decisions dins d'una empresa o organització, mentre que Economia et forma per entendre com funcionen els mercats, els sistemes econòmics i les polítiques que hi influeixen. Cada grau condueix a un tipus de feina diferent. En aquest article comparem les diferències principals, les sortides professionals i les oportunitats laborals d'ADE i d'Economia per ajudar-te a decidir quin grau estudiar.
En què es diferencien realment ADE i Economia?
El grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) forma professionals per prendre decisions dins d'una organització concreta: com gestionar-la, finançar-la i fer-la créixer. En canvi, el grau en Economia forma professionals per entendre com funcionen els mercats, els preus i les polítiques que els condicionen, a una escala molt més àmplia que una sola empresa. Compartim amb tu alguns dels criteris més comuns a l'hora de decidir-te per una titulació o l'altra:
Criteri d'elecció
Si et decideixes per ADE
Si et decideixes per Economia
El teu propòsit o la teva motivació
Vols participar en la millora del funcionament d'una organització: fer-la més eficient, més rendible, més ben gestionada.
Vols entendre per què succeeixen les diferents accions a escala de mercat, país o sistema econòmic.
El tipus de reptes que t'apassionen
Aprendre com organitzar equips, finançar un projecte o llançar un producte al mercat.
Entendre per què puja l'atur, com afecta una pujada dels tipus d'interès o quin impacte té una política fiscal.
Com t'imagines ajudant o transformant
Fent que una empresa concreta prengui més bones decisions i creixi.
Aportant anàlisi i evidència perquè les institucions o els mercats prenguin més bones decisions.
Quines habilitats posaràs en joc
El lideratge, la gestió d'equips i la visió comercial i financera aplicada.
El pensament analític, l'estadística i la capacitat d'interpretar dades a gran escala.
El tipus de projectes on et veus
Departaments, empreses o empreses emergents on es prenen decisions de gestió cada dia.
Bancs centrals, organismes públics, consultories o centres de recerca econòmica.
Quin camí s'ajusta més als teus interessos i la teva forma de ser?
Més enllà del contingut acadèmic, fixa't en com t'imagines en el teu dia a dia professional.
Connectaràs més amb ADE si...
- Et veus prenent decisions concretes dins d'una empresa: preus, equips, inversions.
- Et motiva trobar solucions pràctiques i veure'n el resultat a curt termini.
- T'imagines en un futur liderant un equip, un departament o el teu propi negoci.
Connectaràs més amb Economia si...
- Et veus analitzant per què passen les coses a escala de mercat o de país.
- Et motiva investigar, interpretar dades i construir arguments basats en evidències.
- T'imagines en un futur assessorant institucions, bancs o organismes públics amb la teva anàlisi.
Dades d'inserció laboral i oportunitats de futur
El mercat laboral premia totes dues disciplines, tot i que amb matisos: segons les dades més recents d'AQU Catalunya per als graus de la UOC, Administració i Direcció d'Empreses presenta una ocupació més alta i estable, mentre que Economia parteix d'una xifra més baixa en la seva promoció més recent, encara amb un sou brut mensual pràcticament idèntic.
Indicador d'inserció laboral (AQU, 2026)
Administració i Direcció d'Empreses
Economia
Taxa d'ocupació
95,9 % (evolució estable: entre 92,4 % i 98,1 % des del 2008)
84,6 % (única promoció amb dades disponibles fins ara)
Taxa d'atur
2,8 %
9,2 %
Feina en funcions específiques de la titulació
71,7 %
63,9 %
Contracte fix o indefinit
84,1 %
78,7 %
Guanys bruts mensuals (temps complet)
3.189 €
3.182 €
Sectors en creixement principals
Consultoria, logística internacional, transformació digital d'empreses.
Banca i fintech, anàlisi de dades econòmiques, sostenibilitat i economia verda.
Fonts: Inserció laboral del grau en Economia (UOC) (AQU, 2026), Inserció laboral del grau en ADE (UOC) (AQU, 2026).
En què i on podràs treballar si fas ADE?
- Controller financer o analista de gestió en una empresa privada.
- Consultor/a estratègic/a en una consultoria, ajudant altres empreses a millorar.
- Responsable de comerç internacional o logística en una multinacional.
- Emprenedor/a, si vols crear i dirigir el teu propi negoci.
En què i on podràs treballar si fas Economia?
- Analista econòmic/a en un banc, una asseguradora o una entitat financera.
- Tècnic/a en un organisme públic (banc central, ministeri, institut d'estadística).
- Consultor/a econòmic/a, avaluant l'impacte de polítiques o projectes.
- Investigador/a en un centre de recerca o think tank econòmic.
Mites i idees equivocades que no t'haurien de condicionar a l'hora d'escollir
Alguns prejudicis porten a triar per por o desinformació, no per criteri real.
Mite: "Economia requereix un nivell de matemàtiques alt". Economia treballa amb l'anàlisi estadística i macroeconòmica més abstracta, però Administració i Direcció d'Empreses aplica les matemàtiques igualment, en la comptabilitat i les finances de l'empresa. La diferència no és el nivell, sinó a què s'apliquen els números.
Mite: "ADE té moltes més sortides que Economia". Totes dues tenen sortides sòlides, però orientades a coses diferents: Administració i Direcció d'Empreses, cap a la gestió dins d'una organització; Economia, cap a l'anàlisi de mercats i polítiques. No es tracta de quina en té més, sinó de cap a quin tipus de feina et porta cadascuna.
Com pot ser el teu dia a dia d'aquí a uns anys si estudies ADE o Economia?
Imagina't un dia treballant en el sector d'ADE: comences revisant els números del departament, tens una reunió per decidir si es llança un nou producte i acabes ajustant el pressupost d'un projecte amb el teu equip. Cada decisió té un impacte directe i immediat en l'empresa.
Imagina't un dia treballant en el sector d'Economia: analitzes com ha evolucionat un indicador macroeconòmic, redactes un informe sobre l'impacte d'una política fiscal i debats amb altres professionals quines conseqüències tindrà a mitjà termini. El teu impacte és més ampli, però també més indirecte.
I si et vols continuar especialitzant en el futur?
Tant Administració i Direcció d'Empreses com Economia et permeten seguir-te especialitzant després. Pots fer un màster en Anàlisi Econòmica havent estudiat ADE, o un màster en Direcció i Administració d'Empreses havent estudiat Economia: en compartir bona part de la formació bàsica, el reconeixement de crèdits sol ser alt si decideixes fer aquest salt. No cal que la teva elecció actual et tanqui portes en un futur.
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Si veus el teu futur a Economia: Descobreix el grau en Economia a la UOC i les seves sortides.
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