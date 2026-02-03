¿Qué otras ramas tienen salidas reales?

Además de la perinatal, hay tres especializaciones más con salidas reales ahora mismo.

Ciberpsicología y bienestar digital

Atiende los problemas que generan el uso de pantallas, redes sociales y teletrabajo. Un campo que crece al mismo ritmo que la vida digital.

Psicología de la salud y neuropsicología

Diagnostica e interviene en la calidad de vida ante enfermedades crónicas y el envejecimiento activo. Dos retos que crecerán a medida que la población envejezca.

Psicología jurídica y forense

Crece porque aumenta la necesidad de más peritaciones psicológicas en custodias, mediación familiar y derecho penal: ámbitos cada vez más complejos y regulados.

¿Qué habilidades te pedirá el mercado?

Trabajar en entornos digitales. La telepsicología y otras formas de atención en línea hacen necesario saber adaptar la intervención psicológica a los entornos digitales.

La telepsicología y otras formas de atención en línea hacen necesario saber adaptar la intervención psicológica a los entornos digitales. Trabajar con otros profesionales. En muchos ámbitos, la intervención psicológica forma parte de equipos interdisciplinarios con profesionales de la salud, el ámbito social, la educación o el derecho.

En muchos ámbitos, la intervención psicológica forma parte de equipos interdisciplinarios con profesionales de la salud, el ámbito social, la educación o el derecho. Entender nuevas realidades sociales. La diversidad familiar, las diferentes identidades y los cambios en las formas de relacionarnos requieren de una mirada profesional actualizada y sensible a cada contexto.

La diversidad familiar, las diferentes identidades y los cambios en las formas de relacionarnos requieren de una mirada profesional actualizada y sensible a cada contexto. Mantener una formación continua. La evolución de las necesidades sociales hace especialmente importante actualizar conocimientos e incorporar nuevas herramientas a lo largo de la trayectoria profesional.

¿Por qué la especialización marca la diferencia a la hora de encontrar trabajo?

Las actividades sanitarias y de servicios sociales constituyen una de las principales ramas de ocupación del sector servicios en España, según la encuesta de población activa del INE. El ámbito clínico y sanitario continúa siendo una de las principales vías de desarrollo profesional de las personas tituladas en Psicología. Esto quiere decir mucha competencia en este ámbito. En cambio, ramas como la psicología perinatal, la jurídica o la neuropsicología tienen carencia de profesionales con formación específica. Estas ramas son una buena opción al encontrar trabajo. Aun así, ciertas especializaciones, como por ejemplo la neuropsicología, requieren el máster habilitante para poder ejercer como neuropsicólogo o neuropsicóloga en ciertos centros.

¿Quieres liderar la psicología del futuro? Especialízate con la UOC

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