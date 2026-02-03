Formular juicios basados en información incompleta o limitada, incorporando reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas, y haciendo uso de los conocimientos integrados.

Aplicar los conocimientos y la capacidad de resolución de problemas adquiridos en contextos multidisciplinares relacionados con el área de estudios, que constituyan entornos.

Al finalizar el máster universitario, el/la estudiante será capaz de:

Describir el rol del profesional en la intervención psicológica infanto-juvenil, considerando la complejidad de actuar en distintos niveles y los aspectos éticos, legales y metodológicos específicos del campo de estudio.

Comparar distintos enfoques y técnicas de intervención, así como sus correspondientes modelos teóricos de referencia.

Interpretar conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Al finalizar el máster universitario, el/la estudiante será capaz de:

Resultados de aprendizaje

Conocimientos o contenidos (Knowledge)

Al finalizar el máster universitario, el/la estudiante será capaz de:

Interpretar conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Comparar distintos enfoques y técnicas de intervención, así como sus correspondientes modelos teóricos de referencia.

Describir el rol del profesional en la intervención psicológica infanto-juvenil, considerando la complejidad de actuar en distintos niveles y los aspectos éticos, legales y metodológicos específicos del campo de estudio.

Habilidades o destrezas (Skills)

Al finalizar el máster universitario, el/la estudiante será capaz de:

Aplicar los conocimientos y la capacidad de resolución de problemas adquiridos en contextos multidisciplinares relacionados con el área de estudios, que constituyan entornos.

Formular juicios basados en información incompleta o limitada, incorporando reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas, y haciendo uso de los conocimientos integrados.

Comunicar conclusiones, aportando los conocimientos y las razones que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Resolver un caso o problema de forma efectiva, adaptándose a distintos planteamientos y

condiciones de una situación, procedimiento o herramienta de trabajo.

Generar ideas nuevas con el propósito de dar respuesta a las necesidades y demandas planteadas, ya sean personales, organizativas, o sociales, de forma imaginativa e innovadora.

Expresarse por escrito en el registro adecuado y utilizando la terminología propia del ámbito de la psicología infanto-juvenil, para la elaboración de documentos de tipo profesional y académico.

Identificar de forma crítica los retos y necesidades planteados por la sociedad actual a los

profesionales del ámbito de la intervención psicológica infantojuvenil.

Utilizar de forma integrada modelos y posiciones teóricas diferentes en el ámbito de la intervención psicológica infantojuvenil.

Aplicar las principales técnicas existentes en el marco de los modelos teóricos de referencia, en el ámbito de la intervención psicológica infanto-juvenil.

Valorar los parámetros que inciden en cada caso, con el propósito de determinar la línea de actuación más idónea para cada situación y contexto específicos en el ámbito de la intervención psicológica infantojuvenil.

Diseñar acciones y planes de intervención desde su concepción, planificación y aplicación,considerando los factores específicos que influyen en cada caso

Valorar la evolución del conjunto de decisiones y acciones implicadas en la intervención a partir de la definición y evaluación de indicadores de proceso dentro del plan de intervención establecido en el ámbito de la intervención psicológica infantojuvenil.

Competencias (Competences)

Al finalizar el máster universitario, el/la estudiante será capaz de:

Poner en práctica habilidades de aprendizaje autodirigido o autónomo que permitan continuar estudiando.

Aplicar un proceso sistemático y fundamentado en el ámbito de la psicología infanto-juvenil para valorar los distintos factores que inciden en una situación y tomar decisiones adecuadas, asumiendo la responsabilidad de las consecuencias.

Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, e incorporando la perspectiva de género, tanto en la práctica académica como en la profesional, diseñando soluciones para la mejora de estas prácticas.

Utilizar las herramientas y entornos digitales de forma adecuada para el trabajo en red y en la red,tanto con fines académicos como profesionales.

Identificar las propias necesidades personales y profesionales, así como las del contexto social de intervención, con el propósito de actualizarse y desarrollarse profesionalmente de forma permanente en los campos relacionados con la intervención psicológica infanto-juvenil.

Diseñar acciones y planes de intervención psicológica en el ámbito infanto-juvenil desde el análisis de necesidades, integrando el uso de recursos TIC, con el propósito de mejorar o potenciar la eficacia de las técnicas o estrategias escogidas para cada caso y contexto específicos.