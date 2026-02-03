Máster universitario Online en Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención
Presentación
El máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil online de la UOC te proporciona una formación especializada para la intervención psicológica en salud mental de niños y adolescentes, desde distintas orientaciones teóricas (cognitivo-conductual, humanista, psicodinámica y sistémica) y en diferentes contextos (clínico, educativo y comunitario).
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¿Por qué estudiar el máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil online de la UOC?
Este máster a distancia te permite profundizar en la intervención psicológica en salud mental en niños y adolescentes desde diferentes contextos como el clínico, escolar y comunitario utilizando las cuatro orientaciones teóricas:
Cognitivoconductual
Humanista
Psicodinámica
Sistémica
El enfoque es plural e integrador, para dotar al profesional de herramientas de diferentes modelos que le puedan ser útiles en su trabajo, y se hace énfasis en las principales herramientas TIC dirigidas a niños y adolescentes y en su aplicación en el ámbito clínico y de la salud, que te permitirá ampliar tus aptitudes, actualizarte y dominar nuevas herramientas para la práctica clínica o psicopedagógica.
Consulta los requisitos de acceso específicos de este programa
Cognitivoconductual
Humanista
Psicodinámica
Sistémica
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Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
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Inicio
14 oct 2026
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100%
Online
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60
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.