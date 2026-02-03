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Máster universitario Online en Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención

Presentación

El máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil online de la UOC te proporciona una formación especializada para la intervención psicológica en salud mental de niños y adolescentes, desde distintas orientaciones teóricas (cognitivo-conductual, humanista, psicodinámica y sistémica) y en diferentes contextos (clínico, educativo y comunitario).
Tu máster, por menos de 2.900 €

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

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Facilidades de pago

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Más información

 

¿Por qué estudiar el máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil online de la UOC?

Este máster a distancia te permite profundizar en la intervención psicológica en salud mental en niños y adolescentes desde diferentes contextos como el clínico, escolar y comunitario utilizando las cuatro orientaciones teóricas: 

  • Cognitivoconductual 

  • Humanista

  • Psicodinámica

  • Sistémica

El enfoque es plural e integrador, para dotar al profesional de herramientas de diferentes modelos que le puedan ser útiles en su trabajo, y se hace énfasis en las principales herramientas TIC dirigidas a niños y adolescentes y en su aplicación en el ámbito clínico y de la salud, que te permitirá ampliar tus aptitudes, actualizarte y dominar nuevas herramientas para la práctica clínica o psicopedagógica.

 

Consulta los requisitos de acceso específicos de este programa

 

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.   

+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Sesión informativa video link

Sesión informativa

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Máster universitario en Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención

Plan de estudios

60
ECTS
15
ECTS
Optativa
30
ECTS
Obligatoria
6
ECTS
Trabajo final
9
ECTS
Prácticas

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Asignaturas obligatorias
Créditos
5
5
5
5
5
5
Asignaturas optativas
Créditos
5
5
5
5
5
Asignaturas prácticas
Créditos
9
Asignaturas del proyecto
Créditos
6

 

Semestres 1 año

Planificación 1 año (2 semestres)

Asignaturas semestre 130 Créditos
Retos y necesidades para el profesional de la salud mental infantojuvenil
5
Técnicas y estrategias de intervención desde la orientación cognitivoconductual
5
Técnicas y estrategias de intervención desde la orientación humanista
5
Técnicas y estrategias de orientación desde la orientación sistémica
5
Técnicas y estrategias de intervención desde la orientación psicodinámica
5
Asignatura optativa 1
5
Asignaturas semestre 2
30 Créditos
Integración de modelos y técnicas de intervención
5
Asignatura optativa 2
5
Asignatura optativa 3
5
Practicum
9
Trabajo final máster
6
Total                                                                                                         60

 

Semestres 2 años

Planificación 2 años (4 semestres)

Asignaturas semestre 115 Créditos
Retos y necesidades para el profesional de la salud mental y infantojuvenil
5
Técnicas y estrategias de intervención desde la orientación cognitivoconductual
5
Técnicas y estrategias de intervención desde la orientación humanista
5
Asignaturas semestre 2
15 Créditos
Técnicas y estrategias de intervención desde la orientación sistémica
5
Técnicas y estrategias de intervención desde la orientación psicodinámica
5
Asignatura optativa 1
5
Asignaturas semestre 3
15 Créditos
Integración de modelos y técnicas de intervención
5
Asignatura optativa 2
5
Asignatura optativa 3
5
Asignaturas semestre 4
15 Créditos
Practicum
9
Trabajo final  máster
6
Total                                                                                                         60

Carga lectiva

Para obtener la titulación de máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención, el estudiante tiene que superar 60 créditos ECTS. Este número de créditos ECTS se distribuye entre la totalidad de las materias integradas en el plan de estudios que conduce a la obtención del título universitario oficial, según el número de horas de trabajo del estudiante para la ejecución y la acreditación de estas materias.

El número de créditos ECTS por asignatura es una estimación del tiempo que un estudiante puede invertir para lograr las competencias asociadas a cada asignatura, teniendo en cuenta que se establece que 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de estudio. Aún así, el número de horas reales de dedicación de un estudiante puede variar según los conocimientos previos, las destrezas y las circunstancias que tiene.

Prácticas

Tipología de la asignaturaObligatoria
Duración

9 créditos ECTS, que equivalen a 225 horas de las cuales 150 son prácticas presenciales a un centro y 75 son de trabajo en el aula de la asignatura.

Modalidad

Las prácticas en el centro son presenciales.
Requisitos

Haber aprobado las asignaturas obligatorias.

 
Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor docente colaborador de la UOC en el aula virtual. Ambos aseguran que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo establecido.

 

Podeís encontrar más información sobre el funcionamiento de las prácticas en el espacio del Campus Virtual, Trámites / Prácticas curriculares.

 

+ Consulta más detalles de las prácticas
Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo final de máster

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario en psicología infantil y juvenil el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final del máster consiste en la realización de un proyecto o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.
 
En el máster universitario en psicología infantil y juvenil se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los cinco ámbitos establecidos: Promoción de la salud mental en la infancia y adolescencia, Educación emocional e intervención psicológica, Atención temprana, crianza y trabajo con familias, Inclusión socioeducativa e intervención en red, Violencia familiar y escolar.

Trabajo final de máster


Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario en psicología infantil y juvenil el trabajo final tiene 6 créditos ECTS.

El trabajo final del máster consiste en la realización de un proyecto o estudio individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título. Por ello, para matricularse de esta asignatura es necesario haber superado un número determinado de créditos del programa.
 
En el máster universitario en psicología infantil y juvenil se ofrece la posibilidad de llevar a cabo un trabajo final en alguno de los cinco ámbitos establecidos: Promoción de la salud mental en la infancia y adolescencia, Educación emocional e intervención psicológica, Atención temprana, crianza y trabajo con familias, Inclusión socioeducativa e intervención en red, Violencia familiar y escolar.

El estudiante deberá elegir el ámbito de conocimiento en el que quiere hacer su trabajo de fin de máster universitario. El tutor académico de la UOC ejerce un papel clave en la orientación, la información y la gestión del proceso de selección de los trabajos finales.
 
El trabajo final es un trabajo individual que se realiza con la tutorización y la guía del tutor del trabajo final, que brinda el acompañamiento necesario para que el estudiante lo pueda llevar a cabo con éxito. El tutor del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y efectuar el seguimiento del proyecto; asimismo, lo asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

El trabajo final concluye con una defensa, en la que el estudiante debe realizar una exposición de dicho trabajo, que se lleva a cabo de manera virtual y síncrona ante una comisión de evaluación formada por tres miembros, que lo evalúan.

La calificación del trabajo final consta de tres partes: (1) la nota de la evaluación continua sobre el seguimiento y la elaboración del trabajo, (2) la nota del trabajo escrito del proyecto o estudio final realizado y (3) la defensa del trabajo.

Para más información sobre la docencia y el proceso de solicitud, debe consultarse el plan docente en la Secretaría del Campus una vez se ha requerido el acceso al programa.

Recursos para el aprendizaje

Los estudiantes del máster universitario de Psicología infantil y juvenil disponen de material didáctico para cada asignatura. El material facilita y estimula el proceso de aprendizaje.

El material incluye una amplia tipología de apoyos y recursos: materiales creados específicamente para el máster, artículos de revistas, libros, bases de datos, estudios de caso, vídeos, etc. El formato del material didáctico es, en cada momento, el más adecuado para lograr los objetivos y las competencias fijadas.

El profesor colaborador también puede complementar estos materiales con otros recursos necesarios para hacer las pruebas de evaluación continuada.

Las interacciones, comunicaciones y relaciones con el resto de estudiantes y profesores colaboradores tienen lugar mediante los diferentes espacios habilitados en el aula para esta finalidad (espacio de debate, foro, y también diferentes herramientas complementarias de interacción 2.0). Se invita a participar en ellos para intercambiar opiniones o exponer cualquier tema relacionado con la asignatura o el aula, y para construir conjuntamente los conocimientos de la asignatura.

Recursos para el aprendizaje


Los estudiantes del máster universitario de Psicología infantil y juvenil disponen de material didáctico para cada asignatura. El material facilita y estimula el proceso de aprendizaje.

El material incluye una amplia tipología de apoyos y recursos: materiales creados específicamente para el máster, artículos de revistas, libros, bases de datos, estudios de caso, vídeos, etc. El formato del material didáctico es, en cada momento, el más adecuado para lograr los objetivos y las competencias fijadas.

El profesor colaborador también puede complementar estos materiales con otros recursos necesarios para hacer las pruebas de evaluación continuada.

Las interacciones, comunicaciones y relaciones con el resto de estudiantes y profesores colaboradores tienen lugar mediante los diferentes espacios habilitados en el aula para esta finalidad (espacio de debate, foro, y también diferentes herramientas complementarias de interacción 2.0). Se invita a participar en ellos para intercambiar opiniones o exponer cualquier tema relacionado con la asignatura o el aula, y para construir conjuntamente los conocimientos de la asignatura.

Duración

Se prevé que el máster universitario de Psicología infantil y juvenil se pueda cursar en un año académico (2 semestres), en caso de que el estudiante tenga dedicación completa o bien, en un mínimo de dos años si se cursa a tiempo parcial (4 semestres).

Complementos de formación

Los estudiantes que provengan de la licenciatura o el grado de Psicología no deben cursar ningún complemento formativo. El acceso al máster es directo.

Para los estudiantes que accedan desde la licenciatura o el máster de Psicopedagogía han de cursar las siguientes asignaturas/complementos de formación:

  • Psicopatología infanto juvenil: evaluación e intervención (6 ECTS)

  • Técnicas de intervención y tratamiento psicológico (6 ECTS)

Para los estudiantes que accedan desde la licenciatura o el grado de Medicina, especialidad de Psiquiatría, han de cursar las siguientes asignaturas/complementos de formación:

  • Psicología del desarrollo: infancia (6 ECTS)

  • Técnicas de intervención y tratamiento psicológico (6 ECTS)
IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu máster universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en psicología
  • 25

    horas

  • 100%

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  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector del ámbito de la psicología: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad  “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en psicología y siete insignias del curso de Google.

 

Máster universitario en Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario de solicitud de información y contactaremos con vosotros.

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

 

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

El trámite puede hacerse cada semestre y el resultado se comunica antes de que empiece la docencia. La tramitación de la solicitud debe hacerse desde el Campus Virtual. El estudiantado de nueva incorporación deberán haber solicitado previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

Evaluación de estudios previos

La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Evaluación de estudios previos


La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15% de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP

Máster universitario en Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención

Profesorado

Dirección de estudios

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedrático del área de Teoría e Historia de la Educación. Doctor en Pedagogía (UB). Ha sido educador social en el sector de personas con diversidad funcional, en protección a la infancia y en programas comunitarios. Investigador del LES. Es profesor de la UOC des del año 2004, dónde imparte docencia en el grado de Educación Social, el Máster de Psicopedagogía y el Doctorado en Educación y TIC (e-learning). Entre otros es autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicaciones UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Máster universitario en Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención

Salidas profesionales

Salidas profesionales

Actualmente existe una demanda creciente de profesionales especializados en la atención y la intervención infantil y juvenil, que sean capaces de intervenir en distintas problemáticas desde diferentes enfoques teóricos, con habilidades en el uso de las nuevas tecnologías, y que sepan analizar y valorar los diferentes factores psicosociales implicados.

El título de Máster Universitario en Psicología Infantil y Juvenil dota de herramientas al titulado para trabajar en los siguientes ámbitos:

  • Hospitales públicos y privados
  • Consulta privada
  • Centros de menores
  • Centros educativos
  • Servicios sociales, ONG y entidades del tercer sector
  • Centros de desarrollo infantil y atención precoz (CDIAP)
  • Centros de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ)
  • Equipos de atención a la infancia y la adolescencia (EAIA)
  • Equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica (EAPTF).

Objetivos

El objetivo general del máster de Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención es dotar al estudiante de herramientas que faciliten y mejoren su actividad profesional en el ámbito de la intervención psicológica infantil y juvenil. Para lograr este objetivo general, se establecen una serie de objetivos concretos:

  • Proporcionar conocimientos avanzados sobre distintas orientaciones teóricas de la psicología: cognitivoconductual, humanista, psicodinámica y sistémica.
  • Obtener conocimientos sobre las diferentes etapas del desarrollo psicológico a lo largo de las primeras etapas de la vida de una persona, desde la infancia a la adolescencia, y los efectos de la educación en este proceso.
  • Obtener conocimientos de los principales trastornos que pueden darse durante la infancia y la adolescencia.
  • Obtener conocimientos sobre los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento.

Objetivos


El objetivo general del máster de Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención es dotar al estudiante de herramientas que faciliten y mejoren su actividad profesional en el ámbito de la intervención psicológica infantil y juvenil. Para lograr este objetivo general, se establecen una serie de objetivos concretos:

  • Proporcionar conocimientos avanzados sobre distintas orientaciones teóricas de la psicología: cognitivoconductual, humanista, psicodinámica y sistémica.
  • Obtener conocimientos sobre las diferentes etapas del desarrollo psicológico a lo largo de las primeras etapas de la vida de una persona, desde la infancia a la adolescencia, y los efectos de la educación en este proceso.
  • Obtener conocimientos de los principales trastornos que pueden darse durante la infancia y la adolescencia.
  • Obtener conocimientos sobre los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento.
  • Adquirir la capacidad de diseñar, implementar y evaluar planes de intervención adecuados para cada caso y contexto, integrando adecuadamente los recursos de que se disponen.
  • Adquirir conocimientos avanzados sobre cómo aplicar las TIC dirigidas a niños y adolescentes, y sacar el máximo rendimiento en el ámbito clínico y de la salud.
  • Adquirir la capacidad de elaborar informes psicológicos.
  • Desarrollar y consolidar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares.
  • Adquirir una correcta deontología profesional comprometida con los derechos humanos fundamentales.
  • Desarrollar capacidades de responsabilidad, así como la toma de decisiones.
  • Desarrollar la capacidad de transmitir y difundir los conocimientos adquiridos de manera clara a un público variado, especializado o no.
  • Consolidar y aumentar la habilidad para trabajar en red y en un mundo digital.
  • Desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan continuar la formación de manera autónoma.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil se dirige tanto a recién licenciados y graduados como a profesionales que quieran especializarse en la práctica profesional de la intervención psicológica en niños y adolescentes. En concreto se dirige a:

  • Titulados en Psicología que quieran especializarse en la intervención psicológica con niños y adolescentes.
  • Profesionales de la psicología, la psiquiatría o la psicopedagogía con una larga trayectoria en el ámbito, y que quieran actualizar e incorporar nuevas herramientas en su práctica clínica o psicopedagógica.
  • Profesionales de la salud mental procedentes del ámbito de la intervención en adultos que quieran conocer el trato con niños y adolescentes para completar su formación o realizar un cambio en la población a la que atienden en su ámbito profesional.
  • Profesionales con una larga trayectoria en el ámbito, que quieran conocer e integrar en su práctica clínica otras perspectivas o planteamientos teóricos en el ámbito de la intervención psicológica infantojuvenil que quieran.

Perfiles


El máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil se dirige tanto a recién licenciados y graduados como a profesionales que quieran especializarse en la práctica profesional de la intervención psicológica en niños y adolescentes. En concreto se dirige a:

  • Titulados en Psicología que quieran especializarse en la intervención psicológica con niños y adolescentes.
  • Profesionales de la psicología, la psiquiatría o la psicopedagogía con una larga trayectoria en el ámbito, y que quieran actualizar e incorporar nuevas herramientas en su práctica clínica o psicopedagógica.
  • Profesionales de la salud mental procedentes del ámbito de la intervención en adultos que quieran conocer el trato con niños y adolescentes para completar su formación o realizar un cambio en la población a la que atienden en su ámbito profesional.
  • Profesionales con una larga trayectoria en el ámbito, que quieran conocer e integrar en su práctica clínica otras perspectivas o planteamientos teóricos en el ámbito de la intervención psicológica infantojuvenil que quieran.

Resultados de aprendizaje

 

Conocimientos o contenidos (Knowledge)

Al finalizar el máster universitario, el/la estudiante será capaz de:

Interpretar conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Comparar distintos enfoques y técnicas de intervención, así como sus correspondientes modelos teóricos de referencia.

Describir el rol del profesional en la intervención psicológica infanto-juvenil, considerando la complejidad de actuar en distintos niveles y los aspectos éticos, legales y metodológicos específicos del campo de estudio.

Habilidades o destrezas (Skills)

Al finalizar el máster universitario, el/la estudiante será capaz de:

Aplicar los conocimientos y la capacidad de resolución de problemas adquiridos en contextos multidisciplinares relacionados con el área de estudios, que constituyan entornos.

Formular juicios basados en información incompleta o limitada, incorporando reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas, y haciendo uso de los conocimientos integrados.

Resultados de aprendizaje


 

Conocimientos o contenidos (Knowledge)

Al finalizar el máster universitario, el/la estudiante será capaz de:

Interpretar conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Comparar distintos enfoques y técnicas de intervención, así como sus correspondientes modelos teóricos de referencia.

Describir el rol del profesional en la intervención psicológica infanto-juvenil, considerando la complejidad de actuar en distintos niveles y los aspectos éticos, legales y metodológicos específicos del campo de estudio.

Habilidades o destrezas (Skills)

Al finalizar el máster universitario, el/la estudiante será capaz de:

Aplicar los conocimientos y la capacidad de resolución de problemas adquiridos en contextos multidisciplinares relacionados con el área de estudios, que constituyan entornos.

Formular juicios basados en información incompleta o limitada, incorporando reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas, y haciendo uso de los conocimientos integrados.

Comunicar conclusiones, aportando los conocimientos y las razones que las sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Resolver un caso o problema de forma efectiva, adaptándose a distintos planteamientos y

condiciones de una situación, procedimiento o herramienta de trabajo.

Generar ideas nuevas con el propósito de dar respuesta a las necesidades y demandas planteadas, ya sean personales, organizativas, o sociales, de forma imaginativa e innovadora.

Expresarse por escrito en el registro adecuado y utilizando la terminología propia del ámbito de la psicología infanto-juvenil, para la elaboración de documentos de tipo profesional y académico.

Identificar de forma crítica los retos y necesidades planteados por la sociedad actual a los

profesionales del ámbito de la intervención psicológica infantojuvenil.

Utilizar de forma integrada modelos y posiciones teóricas diferentes en el ámbito de la intervención psicológica infantojuvenil.

Aplicar las principales técnicas existentes en el marco de los modelos teóricos de referencia, en el ámbito de la intervención psicológica infanto-juvenil.

Valorar los parámetros que inciden en cada caso, con el propósito de determinar la línea de actuación más idónea para cada situación y contexto específicos en el ámbito de la intervención psicológica infantojuvenil.

Diseñar acciones y planes de intervención desde su concepción, planificación y aplicación,considerando los factores específicos que influyen en cada caso

Valorar la evolución del conjunto de decisiones y acciones implicadas en la intervención a partir de la definición y evaluación de indicadores de proceso dentro del plan de intervención establecido en el ámbito de la intervención psicológica infantojuvenil.

Competencias (Competences)

Al finalizar el máster universitario, el/la estudiante será capaz de:

Poner en práctica habilidades de aprendizaje autodirigido o autónomo que permitan continuar estudiando.

Aplicar un proceso sistemático y fundamentado en el ámbito de la psicología infanto-juvenil para valorar los distintos factores que inciden en una situación y tomar decisiones adecuadas, asumiendo la responsabilidad de las consecuencias.

Actuar de manera honesta, ética, sostenible, socialmente responsable y respetuosa con los derechos humanos y la diversidad, e incorporando la perspectiva de género, tanto en la práctica académica como en la profesional, diseñando soluciones para la mejora de estas prácticas.

Utilizar las herramientas y entornos digitales de forma adecuada para el trabajo en red y en la red,tanto con fines académicos como profesionales.

Identificar las propias necesidades personales y profesionales, así como las del contexto social de intervención, con el propósito de actualizarse y desarrollarse profesionalmente de forma permanente en los campos relacionados con la intervención psicológica infanto-juvenil.

Diseñar acciones y planes de intervención psicológica en el ámbito infanto-juvenil desde el análisis de necesidades, integrando el uso de recursos TIC, con el propósito de mejorar o potenciar la eficacia de las técnicas o estrategias escogidas para cada caso y contexto específicos.

 

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Máster universitario en Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención

Requisitos de acceso

Requisitos académicos

Para acceder al máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención es obligatorio haber hecho alguno de los estudios que se detallan a continuación:

  • Licenciatura o grado de Psicología
  • Licenciatura, grado o máster de Psicopedagogía
  • Licenciatura o grado de Medicina, especialidad de Psiquiatría

Para acceder a estudios oficiales de máster, hay que estar en disposición de un título universitario oficial. Consulta la información correspondiente y la documentación que debes entregar, en función de donde hayas realizado estos estudios:

Requisitos académicos


Para acceder al máster universitario de Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención es obligatorio haber hecho alguno de los estudios que se detallan a continuación:

  • Licenciatura o grado de Psicología
  • Licenciatura, grado o máster de Psicopedagogía
  • Licenciatura o grado de Medicina, especialidad de Psiquiatría

Para acceder a estudios oficiales de máster, hay que estar en disposición de un título universitario oficial. Consulta la información correspondiente y la documentación que debes entregar, en función de donde hayas realizado estos estudios:

Para más información, solicita el acceso y contacta con tu tutor

Criterios de admisión

Solo serán admitidos al máster universitario los estudiantes con el perfil de ingreso establecido. Sin embargo, los estudiantes que no provengan del grado o la licenciatura de Psicología deberán cursar entre 9 y 12 créditos ECTS de complementos de formación.

Conocimientos previos

Se recomienda un nivel de competencia en lengua inglesa equivalente al B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.
Máster universitario en Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención

Matrícula y precio

* Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.

** Matrícula estimada para 60 créditos ECTS, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Concepto Precio
Precio por crédito *
25,82 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje *
18,30 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas *
5,16 €/cr
Precio orientativo a tiempo completo (1 año)**: 2.900,00 €

El precio orientativo indicado en la tabla está calculado basándose en un máster universitario de 60 créditos. El precio final de la matrícula será el resultante de su formalización efectiva.

Duración

Precio orientativo

Pago a plazos
A tiempo completo (1 año)4.330 €Hasta 9 cuotas
A tiempo parcial (2 años)4.840 € Hasta 17 cuotas
A tu ritmo. Matrícula semestral sin mínimo de asignaturas

Más información:

Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Pago fraccionado

Flexibilidad para estudiar.

Tu máster, por menos de 2.900 €

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

Cómo matricularse

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula, que el tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras. Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los másters que inician docencia en los meses de septiembre y octubre

Matriculación a partir de octubre

Para los másters que inician docencia en los meses de febrero y marzo

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 22 de abril al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado  y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español tendrá un incremento del 45% en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank y tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.
Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en la web de AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad. 

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

 

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

 

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  


Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Cómo se estudia en la UOC

La metodología 100 % en línea de la UOC te da la libertad de estudiar desde donde quieras, sin clases ni horarios, con una clara apuesta por la flexibilidad académica. A través del Campus Virtual, abierto las 24 horas, tienes acceso a aulas Canvas, materiales digitales, actividades y todos los recursos necesarios para avanzar a tu ritmo.

El modelo de aprendizaje de la UOC se basa en una metodología práctica, con actividades orientadas a casos reales que te ayudan a aplicar los conocimientos en contextos profesionales. La evaluación continua es clave en este proceso, puesto que te permite consolidar competencias de forma progresiva mediante retos y proyectos, en algunos casos complementados con una prueba final en línea. 

Además, cuentas con acompañamiento docente desde el primer momento, con orientación tutorial y apoyo del profesorado para resolver dudas y guiar tu aprendizaje.

La metodología UOC está orientada a reforzar tu empleabilidad, y te ayuda a desarrollar habilidades clave como el análisis, el pensamiento crítico y la toma de decisiones y te prepara para afrontar nuevos retos con solidez y visión estratégica.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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