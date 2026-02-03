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Màster universitari Online en Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

Presentació

El màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil online de la UOC et proporciona una formació especialitzada per a la intervenció psicològica en salut mental d'infants i adolescents, des de diferents orientacions teòriques (cognitivoconductual, humanista, psicodinàmica i sistèmica) i en diferents contextos (clínic, educatiu i comunitari).
El teu màster, per menys de 2.900 €

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Per què estudiar el màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil online de la UOC?

Aquest màster a distància permet aprofundir en la intervenció psicològica en salut mental en infants i adolescents des de diferents contextos com el clínic, escolar i comunitari utilitzant les quatre orientacions teòriques:

  • Cognitivoconductual 

  • Humanista

  • Psicodinàmica

  • Sistèmica

L'enfocament és plural i integrador, per dotar al professional d'eines de diferents models que li puguin ser útils en la seva feina, i es fa èmfasi en les principals eines TIC adreçades a infants i adolescents i en la seva aplicació a l'àmbit clínic i de la salut, que et permetrà ampliar les teves aptituds, actualitzar-te i dominar noves eines per a la pràctica clínica o psicopedagògica.

 

Consulta els requisits d'accés específics d'aquest programa

 

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Sessió informativa video link

Sessió informativa

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

Pla d'estudis

60
ECTS
15
ECTS
Optativa
30
ECTS
Obligatòria
6
ECTS
Treball final
9
ECTS
Pràctiques

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Assignatures obligatòries
Crèdits
5
5
5
5
5
5
Assignatures optatives
Crèdits
5
5
5
5
5
 
Assignatures pràctiques
Crèdits
9
Assignatures del projecte
Crèdits
6

 

Semestres 1 any

Planificació 1 any (2 semestres)

Assignatures semestre 130 Crèdits 
Reptes i necessitats per al professional de la salut mental infantojuvenil
5
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació cognitivoconductual
5
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació humanista
5
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació sistèmica
5
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació psicodinàmica
5
Assignatura optativa 1
5
Assignatures semestre 2
30 Crèdits
Integració de models i tècniques d'intervenció
5
Assignatura optativa 2
5
Assignatura optativa 3
5
Pràcticum
9
Treball final màster
6
Total                                                                                                           60

 

Semestres 2 anys

Planificació 2 anys (4 semestres)

Assignatures semestre 1
15Crèdits
Reptes i necessitats per al professional de la salut mental infantojuvenil
5
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació cognitivoconductual
5
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació humanista
5
Assignatures semestre 2
15Crèdits
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació sistèmica
5
Tècniques i estratègies d'intervenció des de l'orientació psicodinàmica
5
Assignatura optativa 1
5
Assignatures semestre 3
15 Crèdits
Integració de models i tècniques d'intervenció
5
Assignatura optativa 2
5
Assignatura optativa 3
5
Assignatures semestre 4
15 Crèdits
Pràcticum
9
Treball final màster
6
Total                                                                                                         60

Càrrega lectiva

Per a obtenir la titulació de màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits ECTS es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, segons el nombre d'hores de treball de l'estudiant per a l'execució i l'acreditació d'aquestes matèries.

El nombre de crèdits ECTS per assignatura és una estimació del temps que un estudiant pot invertir per a assolir les competències associades a cada assignatura, tenint en compte que s'estableix que 1 crèdit ECTS equival a 25 hores d'estudi. Tot i així, el nombre d'hores reals de dedicació d'un estudiant pot variar segons els coneixements previs, les destreses i les circumstàncies que té.

Pràctiques

Tipologia de l'assignaturaObligatòria
Durada

9 crèdits ECTS, que equivalen a 225 hores de les quals 150 són pràctiques presencials a un centre i 75 són de treball a l'aula de l'assignatura.

Modalitat/s

Les pràctiques al centre són presencials.

Requisits

Cal haver aprovat les assignatures obligatòries.

 

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor docent col·laborador de la UOC a l'aula virtual. Ambdós asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu establert.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques a l'espai del Campus Virtual Tràmits / Pràctiques curriculars.

+ Consulta més detalls de les pràctiques
Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil el treball final té 6 crèdits ECTS.


El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el màster de Psicologia Infantil i Juvenil s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels cinc àmbits establerts: Promoció de la salut mental en la infància i l'adolescència, Educació emocional i intervenció psicològica, Atenció precoç, criança i treball amb famílies, Inclusió socioeducativa i intervenció en xarxa, Violència familiar i escolar.

Treball final de màster


Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil el treball final té 6 crèdits ECTS.


El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte o estudi individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.
 
En el màster de Psicologia Infantil i Juvenil s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels cinc àmbits establerts: Promoció de la salut mental en la infància i l'adolescència, Educació emocional i intervenció psicològica, Atenció precoç, criança i treball amb famílies, Inclusió socioeducativa i intervenció en xarxa, Violència familiar i escolar. El tutor o tutora acadèmic/a de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del tutor o tutora del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El tutor del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual i síncrona davant una comissió d'avaluació formada per tres membres, que l'avaluen.

La qualificació del treball final consta de tres parts: (1) la nota de l'avaluació continua sobre el seguiment i l'elaboració del treball, (2) la nota del treball escrit del projecte o estudi final realitzat i (3) la nota de la defensa del treball.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

Recursos per a l'aprenentatge

Els estudiants del màster universitari de Psicologia infantil i juvenil disposen de material didàctic per a cada assignatura. El material facilita i estimula el procés d'aprenentatge.

El material inclou una àmplia tipologia de suports i recursos: materials creats específicament per al màster, articles de revistes, llibres, bases de dades, estudis de cas, vídeos, etc. El format del material didàctic és, en cada moment, el més adequat per a assolir els objectius i les competències fixades.

El professor col·laborador també pot complementar aquests materials amb altres recursos necessaris per a fer les proves d'avaluació continuada.

Les interaccions, comunicacions i relacions amb la resta d'estudiants i professors col·laboradors tenen lloc mitjançant els diferents espais habilitats a l'aula amb aquesta finalitat (espai de debat, fòrum, i també diferents eines complementàries d'interacció 2.0). S'hi convida a participar-hi per a intercanviar opinions o exposar qualsevol tema relacionat amb l'assignatura o l'aula, per tal de construir conjuntament els coneixements de l'assignatura.

Recursos per a l'aprenentatge


Els estudiants del màster universitari de Psicologia infantil i juvenil disposen de material didàctic per a cada assignatura. El material facilita i estimula el procés d'aprenentatge.

El material inclou una àmplia tipologia de suports i recursos: materials creats específicament per al màster, articles de revistes, llibres, bases de dades, estudis de cas, vídeos, etc. El format del material didàctic és, en cada moment, el més adequat per a assolir els objectius i les competències fixades.

El professor col·laborador també pot complementar aquests materials amb altres recursos necessaris per a fer les proves d'avaluació continuada.

Les interaccions, comunicacions i relacions amb la resta d'estudiants i professors col·laboradors tenen lloc mitjançant els diferents espais habilitats a l'aula amb aquesta finalitat (espai de debat, fòrum, i també diferents eines complementàries d'interacció 2.0). S'hi convida a participar-hi per a intercanviar opinions o exposar qualsevol tema relacionat amb l'assignatura o l'aula, per tal de construir conjuntament els coneixements de l'assignatura.

Durada

Es preveu que el màster universitari de Psicologia infantil i juvenil es pugui cursar en un any acadèmic (2 semestres), en cas que l'estudiant tingui dedicació completa o bé, en un mínim de dos anys si es cursa a temps parcial (4 semestres).

Complements de formació

Els estudiants que provinguin de la llicenciatura o el grau de Psicologia no han de cursar cap complement formatiu. L'accés al màster és directe.

Pels estudiants que accediu per la​ llicenciatura o el màster de Psicopedagogia  han de cursar les següents assignatures/complements de formació​:

  • Psicopatologia infantojuvenil: avaluació i intervenció (6 ECTS)

  • Tècniques d'intervenció i tractament psicològic (6 ECTS)

Pels estudiants que accediu per la llicenciatura o el grau de Medicina, especialitat de Psiquiatria han de cursar les següents assignatures/complements de formació:

  • Psicologia del desenvolupament: infància (6 ECTS)

  • Tècniques d'intervenció i tractament psicològic (6 ECTS)
IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui, també, la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en psicología
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de la psicologia: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en psicologia i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari de sol·licitud d'informació i contactarem amb vosaltres.

 

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

 

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Màster universitari en Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

Professorat

Direcció d'estudis

  • Jordi Planella Ribera
    Jordi Planella Ribera

    Catedràtic de l'àrea de Teoria i Història de l'Educació. Doctor en Pedagogia (UB). Ha estat educador social en el sector de persones amb diversitat funcional, en protecció a la infància i en programes comunitaris. Investigador del LES. És professor de la UOC des de l'any 2004, on imparteix docència en el grau d'Educació Social, el Màster de Psicopedagogia i el Doctorat en Educació i TIC (e-learning). Entre d'altres és autor de: Pedagogía Social Reflexiva (Publicacions UB, 2023); Sociedades Inclusivas (Ediuoc, 2023); Pedagogías Corporales (Octaedro, 2023).

Màster universitari en Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

Sortides professionals

Sortides professionals

Actualment hi ha una demanda creixent de professionals especialitzats en l'atenció i la intervenció infantil i juvenil, que siguin capaços d'intervenir en diferents problemàtiques des de diferents enfocaments teòrics, amb habilitats en l'ús de les noves tecnologies, i que sàpiguen analitzar i valorar els diferents factors psicosocials implicats.

El títol de Màster Universitari en Psicologia Infantil i Juvenil dota d'eines el titulat per a treballar en els àmbits següents:

  • Hospitals públics i privats
  • Consulta privada
  • Centres de menors
  • Centres educatius
  • Serveis socials, ONG i entitats del tercer sector
  • Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP)
  • Centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ)
  • Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)
  • Equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAPTF)

Objectius

L'objectiu general del màster de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció és dotar l'estudiant d'eines que facilitin i millorin la seva activitat professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil. Per aconseguir aquest objectiu general, s'estableixen una sèrie d'objectius concrets:

  • Proporcionar coneixements avançats sobre diferents orientacions teòriques de la psicologia: cognitivoconductual, humanista, psicodinàmica i sistèmica.
  • Obtenir coneixements sobre les diferents etapes del desenvolupament psicològic al llarg de les primeres etapes de la vida d'una persona, des de la infància a l'adolescència, i els efectes de l'educació en aquest procés.
  • Obtenir coneixements dels principals trastorns que poden aparèixer durant la infància i l'adolescència.

Objectius


L'objectiu general del màster de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció és dotar l'estudiant d'eines que facilitin i millorin la seva activitat professional en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil. Per aconseguir aquest objectiu general, s'estableixen una sèrie d'objectius concrets:

  • Proporcionar coneixements avançats sobre diferents orientacions teòriques de la psicologia: cognitivoconductual, humanista, psicodinàmica i sistèmica.
  • Obtenir coneixements sobre les diferents etapes del desenvolupament psicològic al llarg de les primeres etapes de la vida d'una persona, des de la infància a l'adolescència, i els efectes de l'educació en aquest procés.
  • Obtenir coneixements dels principals trastorns que poden aparèixer durant la infància i l'adolescència.
  • Obtenir coneixements sobre els diferents mètodes d'avaluació, diagnòstic i tractament.
  • Adquirir la capacitat de dissenyar, implementar i avaluar plans d'intervenció adequats per a cada cas i context, integrant adequadament els recursos de què es disposen.
  • Adquirir coneixements avançats sobre com aplicar les TIC dirigides a nens i adolescents, i treure el màxim rendiment en l'àmbit clínic i de la salut.
  • Adquirir la capacitat d'elaborar informes psicològics.
  • Desenvolupar i consolidar la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris.
  • Adquirir una correcta deontologia professional compromesa amb els drets humans fonamentals.
  • Desenvolupar capacitats de responsabilitat, com també la presa de decisions.
  • Desenvolupar la capacitat de transmetre i difondre els coneixements adquirits de manera clara a un públic variat, especialitzat o no.
  • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
  • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil s'adreça tant a persones que s'acaben de llicenciar i graduar com a professionals que volen especialitzar-se en la pràctica professional de la intervenció psicològica en nens i adolescents. En concret s'adreça a:

  • Titulats en Psicologia que vulguin especialitzar-se en la intervenció psicològica amb nens i adolescents.
  • Professionals de la psicologia, la psiquiatria o la psicopedagogia amb una llarga trajectòria en l'àmbit, i que vulguin actualitzar i incorporar noves eines a la pràctica clínica o psicopedagògica.
  • Professionals de la salut mental procedents de l'àmbit de la intervenció en adults que vulguin conèixer el tracte amb nens i adolescents per completar la seva formació o fer un canvi en la població a la qual atenen en l'àmbit professional.
  • Professionals amb una llarga trajectòria en l'àmbit, que vulguin conèixer i integrar a la pràctica clínica altres perspectives o plantejaments teòrics en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil que vulguin.

Perfils


El màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil s'adreça tant a persones que s'acaben de llicenciar i graduar com a professionals que volen especialitzar-se en la pràctica professional de la intervenció psicològica en nens i adolescents. En concret s'adreça a:

  • Titulats en Psicologia que vulguin especialitzar-se en la intervenció psicològica amb nens i adolescents.
  • Professionals de la psicologia, la psiquiatria o la psicopedagogia amb una llarga trajectòria en l'àmbit, i que vulguin actualitzar i incorporar noves eines a la pràctica clínica o psicopedagògica.
  • Professionals de la salut mental procedents de l'àmbit de la intervenció en adults que vulguin conèixer el tracte amb nens i adolescents per completar la seva formació o fer un canvi en la població a la qual atenen en l'àmbit professional.
  • Professionals amb una llarga trajectòria en l'àmbit, que vulguin conèixer i integrar a la pràctica clínica altres perspectives o plantejaments teòrics en l'àmbit de la intervenció psicològica infantil i juvenil que vulguin.

Competències

Coneixements o continguts (Knowledge)

En finalitzar el màster universitari, el/la estudiant serà capaç de:

Interpretar coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Comparar diferents enfocaments i tècniques d'intervenció, així com els seus corresponents models teòrics de referència.

Descriure el rol del professional en la intervenció psicològica infantojuvenil, considerant la complexitat d'actuar en diferents nivells i els aspectes ètics, legals i metodològics específics del camp d'estudi.

Habilitats o destreses (Skills)

En finalitzar el màster universitari, el/la estudiant serà capaç de:

Aplicar els coneixements i la capacitat de resolució de problemes adquirits en contextos multidisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudis, que constitueixin entorns.

Formular judicis basats en informació incompleta o limitada, incorporant reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques, i fent ús dels coneixements integrats.

Competències


Coneixements o continguts (Knowledge)

En finalitzar el màster universitari, el/la estudiant serà capaç de:

Interpretar coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Comparar diferents enfocaments i tècniques d'intervenció, així com els seus corresponents models teòrics de referència.

Descriure el rol del professional en la intervenció psicològica infantojuvenil, considerant la complexitat d'actuar en diferents nivells i els aspectes ètics, legals i metodològics específics del camp d'estudi.

Habilitats o destreses (Skills)

En finalitzar el màster universitari, el/la estudiant serà capaç de:

Aplicar els coneixements i la capacitat de resolució de problemes adquirits en contextos multidisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudis, que constitueixin entorns.

Formular judicis basats en informació incompleta o limitada, incorporant reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques, i fent ús dels coneixements integrats.

Comunicar conclusions, aportant els coneixements i les raons que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

Resoldre un cas o problema de manera efectiva, adaptant-se a diferents plantejaments i

condicions d'una situació, procediment o eina de treball.

Generar idees noves amb el propòsit de donar resposta a les necessitats i demandes plantejades, ja siguin personals, organitzatives, o socials, de manera imaginativa i innovadora.

Expressar-se per escrit en el registre adequat i utilitzant la terminologia pròpia de l'àmbit de la psicologia infantojuvenil, per a l'elaboració de documents de tipus professional i acadèmic.

Identificar de manera crítica els reptes i necessitats plantejats per la societat actual a els

professionals de l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.

Utilitzar de forma integrada models i posicions teòriques diferents en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.

Aplicar les principals tècniques existents en el marc dels models teòrics de referència, en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.

Valorar els paràmetres que incideixen en cada cas, amb el propòsit de determinar la línia d'actuació més idònia per a cada situació i context específics en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.

Dissenyar accions i plans d'intervenció des de la seva concepció, planificació i aplicació,considerant els factors específics que influeixen en cada cas

Valorar l'evolució del conjunt de decisions i accions implicades en la intervenció a partir de la definició i avaluació d'indicadors de procés dins del pla d'intervenció establert en l'àmbit de la intervenció psicològica infantojuvenil.

Competències (Competences)

En finalitzar el màster universitari, el/la estudiant serà capaç de:

Posar en pràctica habilitats d'aprenentatge autodirigido o autònom que permetin continuar estudiant.

Aplicar un procés sistemàtic i fonamentat en l'àmbit de la psicologia infantojuvenil per a valorar els diferents factors que incideixen en una situació i prendre decisions adequades, assumint la responsabilitat de les conseqüències.

Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, i incorporant la perspectiva de gènere, tant en la pràctica acadèmica com en la professional, dissenyant solucions per a la millora d'aquestes pràctiques.

Utilitzar les eines i entorns digitals de manera adequada per al treball en xarxa i en la xarxa,tant amb finalitats acadèmics com professionals.

Identificar les pròpies necessitats personals i professionals, així com les del context social d'intervenció, amb el propòsit d'actualitzar-se i desenvolupar-se professionalment de manera permanent en els camps relacionats amb la intervenció psicològica infantojuvenil.

Dissenyar accions i plans d'intervenció psicològica en l'àmbit infantojuvenil des de l'anàlisi de necessitats, integrant l'ús de recursos TIC, amb el propòsit de millorar o potenciar l'eficàcia de les tècniques o estratègies triades per a cada cas i context específics.

 

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

Requisits d'accés

Requisits acadèmics

Per a accedir al màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció és obligatori haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • Llicenciatura o grau de Psicologia

  • Llicenciatura, grau o màster de Psicopedagogia

  • Llicenciatura o grau de Medicina, especialitat de Psiquiatria

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Requisits acadèmics


Per a accedir al màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció és obligatori haver fet algun dels estudis que es detallen a continuació:

  • Llicenciatura o grau de Psicologia

  • Llicenciatura, grau o màster de Psicopedagogia

  • Llicenciatura o grau de Medicina, especialitat de Psiquiatria

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial. Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Per a més informació, sol·licita l'accés i contacta amb el teu tutor

Criteris d'admissió

Només seran admesos en el màster universitari els estudiants amb el perfil d'ingrés establert. No obstant això, els estudiants que no provinguin del grau o la llicenciatura de Psicologia hauran de cursar entre 9 i 12 crèdits ECTS de complements de formació.

Coneixements previs

Es recomana un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.
Màster universitari en Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Com s'estudia a la UOC

La metodologia 100 % en línia de la UOC et dona la llibertat d'estudiar des d'on vulguis, sense classes ni horaris, amb una clara aposta per la flexibilitat acadèmica. Mitjançant el Campus Virtual, obert les 24 hores, tens accés a aules Canvas, materials digitals, activitats i tots els recursos necessaris per avançar al teu ritme.

El model d'aprenentatge de la UOC es basa en una metodologia pràctica, amb activitats orientades a casos reals que t'ajuden a aplicar els coneixements en contextos professionals. L'avaluació contínua és clau en aquest procés, ja que et permet consolidar competències de manera progressiva mitjançant reptes i projectes, en alguns casos complementats amb una prova final en línia. 

A més, disposes d'acompanyament docent des del primer moment, amb orientació tutorial i suport del professorat per resoldre dubtes i guiar el teu aprenentatge.

La metodologia UOC està orientada a reforçar la teva ocupabilitat, i t'ajuda a desenvolupar habilitats clau com l'anàlisi, el pensament crític i la presa de decisions i et prepara per afrontar nous reptes amb solidesa i visió estratègica.

Objectius, perfils i competències

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Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

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